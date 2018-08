Erstes Ganderkeseer Rock-‘n’-Roll-Festival bringt die 50er zurück

Ganderkesee - Schon allein dieses eine Auto erregt Aufmerksamkeit und zieht die Blicke quasi magisch auf sich: Ein Cadillac Cabrio, Baujahr 1950, in makellosem pinkfarbenem Lack. Doch ist der Oldtimer nur ein Bestandteil des ersten Rock-‘n’-Roll-Festivals auf dem Ganderkeseer Flugplatz.

Am Sonnabend und Sonntag, 8. und 9. September, wollen die Veranstalter der „Atlas Airfield“ ab 11 Uhr die Zeit der 50er- und 60er-Jahre aufleben zu lassen. Inklusive jeder Menge handgemachter Rockmusik und natürlich vielen Fahrzeugen aus dieser Zeit. Die Musiker treten dort an beiden Tagen auf.

„Wir haben schon 50 Anmeldungen für die Classic-Motor-Show“, berichtet Veranstalter Manfred Neugebauer beim Pressetermin im Hangar „West 1“. Die Flugzeughalle ist auch zentraler Veranstaltungsort. „Wer mit seinem Fahrzeug teilnehmen will, sollte sich über die Internetseite anmelden, die Plätze sind begrenzt“, rät er zur raschen Entscheidung.

Und im Gegensatz zu vielen anderen Oldtimer-Messen, erhalten die Teilnehmer in Ganderkesee die Gelegenheit, am Sonnabend ab 20 Uhr ihre automobilen Schätzchen auch in Bewegung zu präsentieren: „Eine Stunde lang können die Fahrzeuge über die Rollwege und die Piste bewegt werden“, kündigt er an.

„The Rascals“ aus Bremen spielen am Sonnabend

Dass müssen aber dann nicht nur amerikanische Fabrikate sein: So stellt Horst Benkenstein unter anderem seine komplett neu aufgebaute Borgward Isabella aus. Sven Balzersen, ebenfalls aus Ganderkesee, einen Heinkel Roller Modell „Tourist“. „Die waren sehr robust und zuverlässig“, erinnert sich Ralf Sauer von „Atlas Airfield“, „deswegen waren sie damals hier sehr beliebt.“

Nach wie vor bei Freunden klassischen Rock-‘n’-Roll hoch im Kurs steht ein anderes deutsches „Fabrikat“: „The Rascals“ aus Bremen stehen am Sonnabend ab 21 Uhr mit neun Musikern auf der Hangarbühne. Als Anheizer haben die Veranstalter den TV Deichhorst gewinnen können. Um 20.30 Uhr präsentieren sie ihren Rock-‘n’- Roll-Showtanz.

Sich zur Musik bewegen, dass sollen natürlich auch die Besucher: Der Bereich vor der Bühne sei eine „Aktiv-Tanzfläche“, kündigt Neugebauer an. „Besonders schön wäre es natürlich, wenn die Leute in Outfits dieser Zeit erscheinen.“ Wer passend gestylt zu der Party erscheint, dem sind nicht nur die Blicke der anderen Besucher sicher, sondern ebenso ein Freigetränk, verspricht er.

Schnupperrunden der örtlichen Flugschule, ein Fallschirmspringer-Programm, Hubschrauberrundflüge, ein Vintage- und Vinyl-Markt sowie diverse Foodtrucks runden das Angebot ab.

Karten ab zwölf Euro gibt es in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet. Dort ist auch das Programm des Festivals einsehbar.