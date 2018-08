Sie bringen die 1950er-Jahre zurück

Erstes Ganderkeseer Rock-‘n’-Roll-Festival

+ Bringen das Lebensgefühl der 1950er-Jahre zurück: Manfred Neugebauer, Ralf Sauer, Susanne Hesse-Neugebauer, Jochen Klein und Dörthe Dreher (von links). - Foto: Franitza

Ganderkesee - Schon allein dieses eine Auto erregt Aufmerksamkeit und zieht die Blicke quasi magisch auf sich: Ein Cadillac Cabrio, Baujahr 1950, in makellosem pinkfarbenem Lack. Doch ist der Oldtimer nur ein Bestandteil des ersten Rock-‘n’-Roll-Festivals auf dem Ganderkeseer Flugplatz. Am Sonnabend und Sonntag, 8. und 9. September, wollen die Veranstalter der „Atlas Airfield“ ab 11 Uhr die Zeit der 1950er- und 1960er-Jahre aufleben zu lassen. Inklusive jeder Menge handgemachter Rockmusik und natürlich vielen Fahrzeugen aus dieser Zeit. Die Musiker treten dort an beiden Tagen auf.