Wasserversorgung über längere Strecken aufgebaut

Abluftanlage defekt: Feuer richtet Millionenschaden an

Von: Dierk Rohdenburg

Bauernhofbrand in Ganderkesee: 150 ehrenamtliche Kräfte kämpften gegen die Flammen. © Nonstop-News

Der Brand auf einem Bauernhof in Falkenburg (Gemeinde Ganderkesee) hat einen Millionenschaden angerichtet.

Wie berichtet, war der Brand um 11.40 Uhr ausgebrochen und hatte rund 150 Feuerwehrkräfte mehrere Stunden beschäftigt. Brandursachenermittler der Polizei Wildeshausen haben sich den Ort am Montag, 14. August, genauer angesehen. Hinweise auf strafbare Handlungen konnten sie dabei nicht erlangen. Vielmehr ist der Brand vermutlich durch einen technischen Defekt an der Abluftanlage des Stalles entstanden. Aufgrund des enormen Schadens ist eine genauere Ermittlung der Brandursache aber nicht mehr möglich. Den entstandenen Schaden schätzten die Ermittler auf ungefähr 1.000.000 Euro.

Feuer breitete sich schnell aus

Bereits auf dem Weg zur Einsatzstelle wurde den Einsatzkräften klar, dass die Situation ernst war. Das Feuer hatte sich bereits in hoher Geschwindigkeit ausgebreitet, und bei Ankunft der Einsatzkräfte stand ein Stall in Vollbrand. Die Feuerwehr handelte umgehend und errichtete eine Riegelstellung, um das Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

Weitere Feuerwehren alarmiert

Der Einsatzleiter ließ sofort zusätzliche Feuerwehren aus der Umgebung alarmieren, um die Brandbekämpfung effektiv voranzutreiben. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs keine Tiere im Stall, was die Rettungsmaßnahmen erleichterte.



Die Einsatzkräfte trugen Atemschutz, um das Feuer von außen zu bekämpfen und sich vor giftigen Schadstoffen zu schützen. Dank ihres engagierten Einsatzes konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der niedergedrückten Rauchschwaden wurde eine Warnung an die Bevölkerung über Warn-Apps herausgegeben. Die Bewohner wurden dazu aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten, um sich vor den Auswirkungen des Rauchs zu schützen.

Wasserversorgung über längere Strecken aufgebaut

Die Wasserversorgung wurde durch die ländliche Umgebung erschwert, da diese über längere Strecken aufgebaut werden musste. Mehrere Einsatzkräfte und Fahrzeuge waren daran beteiligt, sicherzustellen, dass eine kontinuierliche Wasserzufuhr an der Einsatzstelle gewährleistet war. Ein Einsatzfahrzeug geriet am Rande eines Feldes in gefährliche Schräglage.