Brand in Ganderkesee: Altpapier entzündet sich selbst

50 Feuerwehrleute im Einsatz

+ © Andre van Elten Die Freiwillige Feuerwehr Ganderkesee war im Einsatz. © Andre van Elten

50 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sind am Donnerstagabend zu einem Brand auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes in Ganderkesee gerufen worden. Als Brandursache kam nur eine Selbstentzündung in Betracht.