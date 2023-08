Blinder „gut getarnter Löwe“ sucht neue Unterkunft: Vivi lebt derzeit im Tierheim

Von: Dierk Rohdenburg

Löwe oder Chow Chow? Vivi sucht ein neues Zuhause.. © Tierheim

Eine Chow Chow-Hündin, vom Tierheim in Bergedorf (Gemeinde Ganderkesee) liebevoll als „sehr gut getarnter Löwe“ bezeichnet, sucht nach schlechten Erfahrungen ein neues Zuhause. Ihr Handicap: Sie ist von Geburt an blind.

„Diese tolle Hündin ist derzeit die wohl plüschigste Bewohnerin bei uns: Vivi Wong“, schreibt das Tierheim auf seiner Homepage. „Eigentlich ist sie eine Chow Chow, aber wir sind der Meinung, dass Vivi einfach ein sehr gut getarnter Löwe ist.“

Nachdem Vivi Wongs Besitzerin verstarb, kam der Hund zunächst ins Tierheim. Sie wurde recht bald vermittelt , doch kam sie vor einigen Tagen leider wieder zurück. „Etwas traurig, fast wehmütig liegt sie seitdem auf ihrem Plätzchen und lauscht der vertrauten Umgebung bei uns. Sehen kann Vivi sie leider nicht. Sie kam blind zur Welt und orientiert sich daher mit ihren anderen Sinnen“, schreiben die Tierpfleger. Sie sind voll des Lobes über ihren Schützling: „Menschliche Stimmen bereiten ihr besondere Freude. Sie braucht anfangs einen Moment, um mit neuen Personen warmzuwerden, aber danach ist sie sehr verschmust und genießt jede Aufmerksamkeit. Am liebsten würde sie den ganzen Tag Zeit mit ihrem Menschen verbringen und es sich gut gehen lassen. Aber zwischendurch darf das Spazierengehen natürlich nicht fehlen. Denn Vivi liebt ihre Spaziergänge.“

Im neuen Zuhause gab es Probleme

In ihrem neuem Zuhause hat Vivi sich laut der Besitzerin nicht mit den anderen beiden Hunden verstanden.

Im Tierheim zeigt sie sich aber sehr sozial und verträglich. Auch bei ihrer ersten Besitzerin lebte Vivi mit einer weiteren Chow-Dame zusammen. Trotz ihres Handicaps ist Vivi recht unkompliziert und ruhig. Nur ihre Fellpflege beansprucht etwas mehr Zeit und finanzielle Mittel. So eine wunderschöne Mähne hält sich eben nicht von selbst im Zaum.

Das Tierheim sucht für Vivi ein Zuhause, in dem nicht zu viel Action herrscht. Da sie nicht sehen kann, erschrickt sie leicht bei unerwarteten Berührungen, und auch sie selbst hat einen sehr gemütlichen Charakter. Wer Interesse an Vivi Wong, dem getarnten Löwen hat, kann eine Selbstauskunft über die Homepage schicken und einen Termin vereinbaren. Außerdem freut sich Vivi, wenn sie unter der Woche öfter spazieren gehen darf. Wer also einfach Lust auf ein paar tolle Spaziergänge mit ihr hat, darf sich ebenfalls gerne im Tierheim melden.