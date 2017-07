Bewohner vergisst den Gasherd angeschaltet zu haben

Ganderkesee - Auf einem Balkon in Ganderkesee ist es am Montagabend zu einem Brand bekommen. Der 23 Jahre alte Bewohner hatte seinen dort abgestellten Gasherd benutzt, zwischenzeitlich aber die Wohnung verlassen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.50 Uhr. Auf dem Herd befand sich ein Topf, in dem das Öl zu brennen begann, erklärt die Polizei am Dienstag. Die Flammen erreichen den Balkon und richteten Schaden am Dach und einer Satellitenschüssel an.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zu den Löscharbeiten rückte die Feuerwehr Ganderkesee/Hengsterholz mit sieben Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften an.

ml