Einbrecher nehmen gleich das neuwertige Auto mit

Landkreis - Wertgegenstände aus einem Haus und das neuwertige Auto vor dem Haus nahmen Einbrecher in der Nacht zu Sonntag in Ganderkesee mit.

In der Nacht von Samstag zu Sonntag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße „Auf dem Hohenborn“ im Ganderkesser Ortsteil Hoyenkamp. Das Wohnhaus wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei fanden die Täter die Schlüssel zu einem neuwertigen Mercedes-Benz C 180 und entwendeten diesen. Eine genaue Schadenshöhe kann noch nicht mitgeteilt werden. Es wird jedoch ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich angenommen. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen im Nahbereich gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Ganderkesee, Tel. 04222/946950, in Verbindung zu setzen.

Ein neuwertiges Auslieferungsfahrzeug wurde in Delmenhorst in der Nacht zu Samstag gestohlen.

Am Freitag, 3. März, gegen 22.20 Uhr ist es an der Nutzhorner Straße in Delmenhorst zu dem Diebstahl eines Lieferfahrzeugs gekommen. Der Fahrer eines örtlichen Lieferdienstes stellte einen neuwertigen Kleinwagen vor der Filiale ab und betrat diese. Als er nach 20 Minuten zu dem Pkw zurückkehrte, konnte er nur noch das Fehlen des Fahrzeuges feststellen. Der Wagen ist weiß und großflächig mit Werbung (Enjoy Pizza) foliert. Der Gesamtschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/15590 zu melden.

Bissige Betrunkene

Einer Beißattacke einer betrunkenen Autofahrerin mussten sich am frühen Donnerstag zwei Polizeibeamtinnen in Delmenhorst erwehren.

Aufmerksame Zeugen waren am frühen Donnerstag, 2. März 2023, gegen 1.30 Uhr auf eine betrunkene Autofahrerin im Stadtteil Deichhorst aufmerksam geworden und verständigten die Polizei.

Zwei Beamtinnen trafen die 45-jährige Frau aus Delmenhorst in einem Kleinwagen an. Sie war merklich alkoholisiert und verhielt sich aggressiv. Während des Transports zur Dienststelle, gegen den sie sich sperrte, versuchte sie laut Bericht die Beamtinnen zu beißen und beleidigte diese. Beide blieben unverletzt.

Gegen die 45-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Ihr musste eine Blutprobe entnommen werden. Die Durchführung eines Atemalkoholtests war aufgrund des aggressiven Verhaltens allerdings nicht möglich.