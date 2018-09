Berufung: Vier statt zwölf Monate Haft

Betrugsabsicht nur in einem Fall nachweisbar

Ganderkesee/Delmenhorst/Oldenburg - Im Prozess gegen einen 41-Jährigen aus Ganderkesee, der sich in einer Berufungsverhandlung vor dem Oldenburger Landgericht wegen Betruges verantworten musste, ist der Angeklagte am Montag zu vier Monaten Haft verurteilt worden. Damit schwächte die Kammer ein erstinstanzliches Urteil – ein Jahr Gefängnis – ab. Das Amtsgericht Delmenhorst hatte seinem Schuldspruch drei Betrugstaten zugrunde gelegt. In zwei Fällen war eine 67-Jährige die Geschädigte gewesen. Die Dame, die länger in Österreich gelebt hatte, kannte die Familie des Angeklagten von einem Campingplatz in Ganderkesee. Sie hatte dem 41-Jährigen zwei Darlehen von mehreren 1000 Euro gewährt – nach eigenem Bekunden aus Mitleid, aber durchaus in der Überzeugung, ihr Geld zurückzubekommen.