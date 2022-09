Beleidigt, geschlagen und betrunken vor der Polizei geflüchtet

Von: Dierk Rohdenburg

Alarm auf dem Schützenfest in Bergedorf: Dort gerieten zwei Männer aneinander. © dpa

Ganderkesee – Das Schützenfest in Bergedorf endete für einen 38-jährigen Bremer wenig rühmlich, nachdem er sich mit einem anderen Mann gestritten und geschlagen hatte. Betrunken wie er war, stieg er vor den Augen de Polizei in einen Wagen und fuhr davon, was den Beamten gar nicht gefiel.

Gegen 22.55 Uhr war der 38-jährige Bremer mit einem 37-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee in Streit geraten, sodass die Polizei gerufen werden musste. Nachdem die Beamten die beiden Männer getrennt hatten, wurden sie von dem 37-Jährigen und tätlich angegangen. Schließlich erhielten beide Männer gegen 23.30 Uhr einen Platzverweis.

Der 38-jährige Bremer, der in den Streit verwickelt war, verließ das Gelände als Fahrer eines Mercedes. Da er jedoch alkoholisiert war, wollten die Polizeibeamten ihn stoppen.

Die bereits auf der Alten Dorfstraße gegebenen Signale zum Anhalten missachtete der Mann auf einer Länge von 2,5 Kilometern und hielt erst auf der Kimmer Landstraße an. Laut Polizeibericht war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und auch nicht mit der Durchführung eines Atemalkoholtests einverstanden. Gegenüber den Beamten gab er an, vor Fahrtantritt Drogen konsumiert zu haben.

Gegen den Bremer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Sein 37-jähriger Kontrahent aus der Streiterei wird sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Weitere Meldung:

Unbekannte Personen haben sich am Montag gegen 1.08 Uhr Zutritt zu einer Baustelle an der Visbeker Straße in Wildeshausen verschafft und dort eine Kabeltrommel entwendet.

Zur Tatzeit bogen sie einen Bauzaun auf und konnten so das Gelände betreten. Nachdem sie die Kabeltrommel an sich genommen hatten, flüchteten sie zu Fuß über ein Feld in Richtung Düngstrup. Der Schaden wird von der Polizei mit 500 Euro angegeben.

Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 'Telefon 04431/9410 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.