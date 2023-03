Couragierte Nachbarinnen retten 89-Jährige aus verrauchter Wohnung

Von: Dierk Rohdenburg

Ganderkesee – Durch das vorbildliche Verhalten von zwei Nachbarinnen konnte am Dienstag, 28. März, eine 89-jährige Frau aus ihrer verqualmten Wohnung gerettet werden.

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Nutzhorner Straße in Bookholzberg (Gemeinde Ganderkesee) wurde gegen 22 Uhr durch einen ausgelösten Rauchmelder auf einen möglichen Brand im Haus aufmerksam. Zusammen mit einer Nachbarin lokalisierte sie den Rauchmelder in einer Wohnung im Erdgeschoss. Gemeinsam evakuierten sie eine 89-jährige Frau aus ihrer bereits verrauchten Wohnung. Anschließend löschten sie in der Wohnung einen kleinen Brand.

Insgesamt 70 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Bookholzberg und Schierbrok-Schönemoor waren zum Brandort ausgerückt. Löscharbeiten mussten sie aber nicht mehr durchführen. Bis zum Ende des Einsatzes war die Nutzhorner Straße zwischen Vollersweg und Harmenhauser Straße gesperrt.

Als Brandursache wird eine umgekippte Kerze in der Wohnung der 89-Jährigen vermutet. Das Feuer griff auf einen Stuhl und in der Folge auf einen Teppich über. Durch das schnelle Eingreifen der Nachbarinnen entstanden lediglich geringe Sachschäden. Personen wurden nicht verletzt.

Hoher Schaden bei Großbrand in Wardenburg

Bei dem Großbrand am Montag, 27. März, gegen 4 Uhr an der Tannenstraße in Wardenburg wurde das Feuer offenbar durch einen technischen Defekt im Sicherungskasten in der Garage ausgelöst. Brandursachenermittler der Polizei Wildeshausen hatten den Brandort am Dienstag aufgesucht. Der entstandene Gesamtschaden wurde mit ungefähr 450.000 Euro angegeben.

Die Bewohner des Wohnhauses hatten die Brandentwicklung in ihrer Garage selber festgestellt und den Notruf gewählt. Anschließend fuhren sie einen vor der Garage geparkten Wagen aus dem Gefahrenbereich und begaben sich selber in Sicherheit. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. So wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Wardenburg, Sandkrug, Littel, Achternmeer, Huntlosen und Großenkneten für die Brandbekämpfung alarmiert. Unterstützung erhielten sie von Teilen der Berufsfeuerwehr aus Oldenburg.