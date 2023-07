Bahn erneuert Schienen und Übergänge: Behinderungen in Ganderkesee und Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Zwischen dem 16. Und 18. September fährt zwischen Wildeshausen und Ganderkesee keine Nordwestbahn. © dr

Bahnfahrer in Ganderkesee und Wildeshausen müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

In Ganderkesee müssen Verkehrsteilnehmer längerfristig mit Behinderung rechnen. Hintergrund ist der vollständige Umbau des Bahnübergangs Bergedorfer Straße. Die Arbeiten werden laut Mitteilung der Deutschen Bahn am 31. Juli beginnen und sollen zum bis 28. September andauern. „Neben dem umfangreichen Straßenbau und der Schienenerneuerung werden die beidseitigen Geh- und Radwege zur Erhöhung der Sicherheit mit Schrankenbäumen ausgestattet“, heißt es in der Ankündigung.

Bergedorfer Straße wird komplett gesperrt

Zu diesem Zweck werde die Bergedorfer Straße über die komplette Bauzeit hinweg für alle Verkehrsteilnehmer vollständig gesperrt. Da der Bahnübergang in einer Abhängigkeit zu den benachbarten Übergängen Lindenstraße, Grüppenbührener Straße und Urneburger Straße stehe, müssten diese ebenso technisch angepasst werden. Dies werde sich für die Anwohner jedoch nicht weiter bemerkbar machen.



Allerdings werden für die gesamte Bauzeit technische Sicherungen an den Querungen platziert: eine an der Lindenstraße für den Zeitraum vom 31. Juli bis zum 13. September, zwei weitere (14. bis 28. September) an der Grüppenbührener und Urneburger Straße. Die Sicherung erfolge dann mit mobilen Bahnübergangssicherungsanlagen und lasse die Übergang während der Bauzeit für alle Verkehrsteilnehmer zu. Die Lindenstraße müsse während des genannten Zeitraums allerdings komplett gesperrt werden, da ein Einsatz von mehr als zwei der besagten mobilen Anlagen zum gleichen Zeitpunkt „bahnbetrieblich nicht möglich“ sei, heißt es.

Vom 16. bis 18. September keine Zugfahrten zwischen Wildeshausen und Ganderkesee

In dem Zusammenhang mit den Arbeiten steht auch eine Schienenerneuerung, die Auswirkungen für Wildeshausen hat: In der Zeit vom 16. September, 1.30 Uhr, bis zum 18. September, 4.30 Uhr, werde es keine Zugfahrten zwischen Delmenhorst und der Kreisstadt geben. Die Bahn richtet während dieser Phase einen Schienenersatzverkehr ein. Bei Problemen hat das Unternehmen ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 0511/2863113 geschaltet.