Dumm wie Brot? Backwaren auf dem Feld entsorgt

Von: Dierk Rohdenburg

Rund ein Kubikmeter Brot wurden auf einem Feld entsorgt. © Stolle

Holzkamp – Eine große Menge Backwaren hat ein Unbekannter an einem Feld an der Straße „Zum Gut Holzkamp“ in Holzkamp entsorgt.

Eine aufmerksame Bürgerin habe die Ablagerung von Backwaren dort gemeldet, berichtet der Landkreis Oldenburg: „Gemeint waren damit Brot, Brötchen und Baguette-Stangen im Umfang von circa 0,5 Kubikmeter“, heißt es in der Mitteilung.

Wer Hinweise hat, die zur Ermittlung des Täters beitragen können, solle sich umgehend an Hergen Stolle von der Unteren Abfallbehörde des Landkreises in Wildeshausen wenden. Er ist unter Tel. 04431/85443 oder per E-Mail an Hergen.Stolle@oldenburg-kreis.de erreichbar.

Polizeimeldungen aus dem Landkreis Oldenburg:

Unbekannte sind in Kirchhatten in ein Einfamilienhaus an der Straße „Röbkengarten“ eingebrochen. Die Polizei gibt den Tatzeitraum mit Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 14.15 Uhr, an. Laut Einsatzbericht beschädigten die Täter eine Fensterscheibe des Gebäudes und verschafften sich so Zutritt. Dort durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen und verließen das Haus ebenfalls durch ein Fenster.

Ein Jugendlicher aus der Gemeinde Ganderkesee ist am Dienstag gegen 8.30 Uhr Opfer eines versuchten Raubs in Delmenhorst geworden. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere den Fahrer eines Autos.

Laut Polizeibericht wurde der 17-Jährige im Bahnhofsgebäude Delmenhorst von einer männlichen Person angesprochen und unter einem Vorwand nach draußen gebeten. Auf der Wittekindstraße gesellten sich zwei weitere Männer hinzu. Zu dritt rissen sie den Rucksack und die Jacke des 17-Jährigen herunter. Ein Autofahrer wurde offenbar auf die Situation aufmerksam und hielt mit seinem Wagen an. Vermutlich deshalb wurden die drei Männer in die Flucht geschlagen. Der Jugendliche blieb unverletzt und konnte seine Gegenstände wieder an sich nehmen.

Wer den Vorfall oder im Vorfeld die Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04221/15590 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen. Insbesondere gilt das für den Autofahrer der für die Beendigung der Tatausführung verantwortlich war.