Autowerkstatt brennt komplett aus

Von: Dierk Rohdenburg

Die Autowerkstatt brannte komplett aus. © Nonstop-News

Ganderkesee – Eine private Autowerkstatt in Ganderkesee ist am Montag gegen 19.30 Uhr in Brand geraten und völlständig ausgebrannt. Personen wurden nicht verletzt.

Eine dichte Rauchsäule stand am Abend über dem Ganderkeseer Ortsteil Steinkimmen an der Straße „Bei der Bäke“. Der Feuerwehr war ein brennender Dachstuhl gemeldet worden. Doch am Ort des Geschehens stellten die rund 115 Helfer fest, dass sich der Brand doch etwas anders darstellte: denn lichterloh in Flammen stand tatsächlich nicht nur ein Dachstuhl, sondern ein ganzes Gebäude – mit gefährlichem Inhalt. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes hatte das Nebengebäude eines Einfamilienhauses Feuer gefangen.

In der privaten Autowerkstatt, in der insgesamt fünf Fahrzeuge abgestellt waren, loderten die Flammen bereits lichterloh und schlugen aus dem Dach heraus. Die Hitzeentwicklung war so enorm, dass das Wohnhaus sowie ein Nachbargebäude akut gefährdet waren.

Ursache des Brandes steht nicht fest

„Wir haben sofort eine Riegelstellung aufgebaut, um die Gebäude zu schützen“, berichtet Tom Kramer von der Kreisfeuerwehr Oldenburg. Nur mit viel Mühe und in letzter Sekunde gelang es den ehrenamtlichen Löschern die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Um 23.30 Uhr wurde „Feuer aus“ gemeldet.

Wie knapp eine weitere Ausbreitung war, zeigt sich bei einem Blick auf die Nachbarschaft. Denn die Fenster des Hauses waren bereits braun verfärbt, Verkehrsschilder und Dachrinnen waren geschmolzen. Zudem zeugten Gasflaschen in dem ausgebrannten Gebäude von der versteckten Gefahr im Gebäudeinneren. Kräftige Windböen sorgten dafür, dass Rauch und Funken in die entgegengesetzte Richtung zur Wohnbebauung aufstiegen.

Was den Brand auslöste, ist noch unklar und nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Diese dürften sich jedoch schwierig gestalten, nachdem auch der Dachstuhl des Nebengebäudes drohte komplett einzustürzen, wurde das verkokelte Gebälk per Bagger eingerissen und alles unter eiern Fläche Schaum versteckt. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass ein technischer Defekt an einem der in der Werkstatt abgestellten Autos vermutlich das folgenschwere Feuer auslöste.