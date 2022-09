Autofahrer überrollt gestürzte Frau: Sie stirbt im Krankenhaus

Von: Dierk Rohdenburg

Ganderkesee – Tragischer Unfall mit einer Toten am Dienstagvormittag in Ganderkesee.

Laut Polizeibericht stürzte gegen 11.30 Uhr eine 86-jährige Frau auf dem Parkplatz einer Apotheke an der Schönemoorer Landstraße ohne fremdes Verschulden. Ein 66-jähriger Ganderkeseer, der mit seinem Mercedes rückwärts ausparkte, überfuhr die auf dem Boden liegende Frau.

Durch diesen Unfall wurde die 86-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht, wo sie schließlich ihren Verletzungen erlag.

Weitere Polizeimeldungen:

Am Montagabend gegen 21.30 Uhr kam es in Delmenhorst am Klosterdamm zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil einer 39-jährigen Frau. Der bislang unbekannte Täter näherte sich dem Opfer von hinten und hielt es fest. Er bedrohte die Frau mit einem Messer am Hals und forderte die Herausgabe ihres Rucksackes. Nachdem er diesen hatte, flüchtete er zu Fuß vom Tatort.

Am Montag gegen 16.25 Uhr ereignete sich an der Astruper Straße in Wardenburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer E-Bike-Fahrerin. Der 32-jährige Mazda-Fahrer aus Hatten bog aus dem Schehnberger Weg nach rechts auf die Astruper Straße und übersah dabei die bevorrechtigte, auf dem Radweg fahrende, 57-Jährige auf ihrem E-Bike.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Frau von ihrem Fahrrad stürzte und sich leicht verletzte. Das Fahrrad und das Auto wurden kaum beschädigt.

Betrunken auf der Autobahn

Zwei Beamtinnen der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierten am Montag gegen 19.40 Uhr auf einem Parkplatz zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorn und der Anschlussstelle Wildeshausen-West einen polnischen Lastzug. Dieser war einem Zeugen zuvor auf der Autobahn 1 aufgefallen, da der Fahrzeugführer in starken Schlangenlinien mit wechselnden Geschwindigkeiten fuhr.

Während der Kontrolle stellten die Beamtinnen beim 52-jährigen ukrainischen Kraftfahrer deutliche Anzeichen fest, die auf eine Alkoholbeeinflussung schließen ließen. Der Kraftfahrer wurde zur Dienststelle gebracht, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und beschlagnahmten den ukrainischen Führerschein, der zudem auch Fälschungsmerkmale aufwies.