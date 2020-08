Autofahrer soll Radler ins Gesicht geschlagen haben

Ganderkesee – Mit einem Fall von Körperverletzung hat es die Polizei am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr in Ganderkesee zu tun bekommen. Ihren Angaben zufolge befuhr ein 17-Jähriger aus der Gantergemeinde mit seinem Fahrrad den Immerweg, als in Höhe der Sportanlage neben ihm ein weißer Transporter hielt. Der Fahrer, so schilderte der Jugendliche, sei ausgestiegen, habe ihn in unbekannter Sprache angeschrien und dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend habe er sich mit seinem weißen Transporter entfernt. Zur Klärung des Sachverhaltes wären sachdienliche Hinweise natürlich ausgesprochen hilfreich. Etwaige Zeugen, die Näheres über den weißen Transporter oder den Fahrer wissen und zu Protokoll geben können, werden gebeten, sich entweder beim Polizeikommissariat in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941 115 oder bei der Dienststelle in Ganderkesee unter der Rufnummer 04222/94 4 60 zu melden.