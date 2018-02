Auffahrt Ganderkesee-Ost am Dienstag gesperrt

In Fahrtrichtung Bremen

Ganderkesee - Wegen Gehölzpflegearbeiten muss die A28-Auffahrt Ganderkesee-Ost in Fahrtrichtung Bremen am Dienstag, 6. Februar, für mehrere Stunden voll gesperrt. In der vergangenen Woche war bereits die Ausfahrt Ganderkesee-Ost aus demselben Grund gesperrt worden.