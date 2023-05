Diebes-Duo will Kleiderkammer bestehlen und wird gefasst

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © dpa

Ganderkesee - Die Ehrenamtlichen der AWO-Kleiderkammer am Brüninger Weg in Ganderkesee sollten am Mittwochvormittag beraubt werden. Einem Tatzeugen gelang es aber, einen der mutmaßlichen Täter festzuhalten. Eine zweite offenbar Beteiligte wurde von der Polizei gestellt.

Wie die Polizei am Donnerstag meldete, hielten sich gegen 10.40 Uhr eine 46-jährige Frau und ihr 41-jähriger Lebensgefährte, beide aus Ganderkesee, in der Kleiderkammer auf und nutzten einen unbeobachteten Moment, um eine Geldkassette an sich zu nehmen und zu flüchten. Der Zeuge stellte den Mann am Bogenweg in Höhe der Lessingstraße und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Frau flüchtete weiter und wurde im Rahmen der Fahndung auf der Urneburger Straße gestellt. Gegen die beiden Tatverdächtigen hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Auffahrunfall auf der Ahlhorner Straße

Bei einem Auffahrunfall auf der Ahlhorner Straße in Wildeshausen am Montag gegen 13.30 Uhr ist ein Schaden von rund 5.000 Euro entstanden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 19-jähriger Autofahrer aus Wardenburg auf Höhe der Raiffeisen-Tankstelle übersehen, dass der Wagen vor ihm abbremsen musste.

Der 47-jährige vorausfahrende Mann aus Wildeshausen hatte sein Auto verlangsamt, weil vor ihm ein Fahrzeug abbog. Das hatte der Teenager offenbar zu spät wahrgenommen. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte vor Ort die Verletzungen des 47-Jährigen und fuhr ihn anschließend zur weiteren Überprüfung in ein Krankenhaus. Das Auto des Teenagers musste abgeschleppt werden.

Weiterer Unfall im Landkreis Oldenburg:

Zwei Personen trugen bei einem Verkehrsunfall am Montag, 22. Mai, gegen 15:25 Uhr auf dem Hatter Weg leichte Verletzungen davon.

Laut Polizeibericht beabsichtigte ein 45-jähriger Mann aus Oldenburg, mit seinem Auto von der Straße Steile Wand auf den Hatter Weg abzubiegen.

Dabei übersah er eine von links kommende, bevorrechtigte 21-jährige Frau aus Wardenburg, die mit ihrem Auto den Hatter Weg in Richtung Hatten befuhr.

Die 21-Jährige versuchte noch vergeblich, dem Wagen des Oldenburgers auszuweichen und geriet hierdurch leicht auf die Gegenfahrbahn. Das Auto des Oldenburgers traf zunächst den Wagen der 21-Jährigen auf der Beifahrerseite. Im weiteren Verlauf kollidierte ihr Auto seitlich mit dem Auto einer 63-Jährigen und dem Auto eines 49-Jährigen, beide aus der Gemeinde Hatten stammend, die auf dem Hatter Weg in Richtung Kirchhatten unterwegs waren.

Der Unfallverursacher und die 21-Jährige wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Alle Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf 13.000 Euro geschätzt.