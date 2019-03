„Auch die kleinen Wünsche erfüllen“

Jessica Wilk berichtet aus dem Alltag einer Altenpflegeschülerin

+ Vielfältiges Wissen erforderlich: Altenfpflegeschülerin Jessica Wilk (21). Foto: Kempermann

Delmenhorst/Ganderkesee – In Pflegeberufen herrscht Personalmangel – zu wenige junge Menschen entscheiden sich für eine Ausbildung in dieser anspruchs- wie verantwortungsvollen aber auch arbeitsintensiven Branche. Jessica Wilk (21) hat sich bewusst für diesen Berufszweig entschieden. „Für die Pflege ist es wichtig, den Menschen auch von innen zu kennen. Wir müssen Erkrankungen frühzeitig erkennen können“, berichtet sie. Mittlerweile ist die Altenpflegeschülerin, die regelmäßig aus dem Unterricht an der Evangelischen Altenpflegeschule in Delmenhorst und ihrer Praxisstelle im Seniorenheim Wichernstift in Ganderkesee berichtet, im zweiten Lehrjahr. Und sie merkt, sowohl in der Schule als auch in der Praxis wird der Stoff anspruchsvoller, berichtet die Diakonie aus dem Arbeitsalltag der jungen Frau.