Anna Grey dreht Musikvideo in Stenumer Klinik – Tour mit Nico Santos steht an

Von: Marten Vorwerk

Unter anderem in einem Krankenzimmer in der Stenumer Klinik drehte Anna Grey ihr Video. Dies soll symbolisch für ihren früheren Aufenthalt in der geschlossenen Psychiatrie stehen. © vorwerk

Die 24-jährige Sängerin erzählt mit einem Song in einem Krankenzimmer der Fachklinik ihre eigene Geschichte. Die Newcomerin war mit Leony auf Tour und erklärt, wie sie den Weg aus der geschlossenen Psychiatrie geschafft und warum sie ihren Musikstil geändert hat.

Stenum – Die Fachklinik für Orthopädie in Stenum ist am Montagabend zweckentfremdet worden. Dort, wo sonst Menschen operiert und behandelt werden, baute ein Videoteam Kameras auf und sorgte mit Scheinwerfern für besondere Beleuchtung in einem Zimmer. Der Grund: Die Singer-Songwriterin Anna Grey drehte einen Teil eines neuen Musikvideos – in einem Krankenzimmer, im Flur und im Fahrstuhl der Klinik. „Wir waren alle ganz aufgeregt, als die Anfrage kam. So etwas habe ich auch noch nicht erlebt, und ich bin seit zwölf Jahren hier“, sagte Daniela Wolff. Sie ist in dem Krankenhaus zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.

Manager Robin Lewe, der Bruder von Sarah Connor, nahm Kontakt zur Stenumer Klinik auf

Grey, die in diesem Jahr Auftritte beim „Sputnik-Springbreak“- oder dem „SonneMondSterne“-Festival hatte und bald mit Nico Santos auf Tour gehen wird, reiste zusammen mit ihrem Manager Robin Lewe an. Der Bruder von Sarah Connor war es auch, der den Kontakt zur Stenumer Klinik herstellte. „Meine Mutter war früher hier in Behandlung. Sie gab mir den Tipp, mal nachzufragen“, erklärte Lewe. Ein Treffen mit Wolff und wenige Telefonate später bekam er den Zuschlag. „Bei anderen Krankenhäusern wäre das so einfach nicht gegangen. Das weiß ich aus Erfahrung“, so Lewe weiter. Die Stenumer Klinik entsprach zudem der Ästhetik, die es für das Video brauchte. „Das ist wirklich super, dass das so geklappt hat. Das ist nicht selbstverständlich“, richtete Lewe ein Lob an Wolff.

Eine besondere Bedeutung in dem Video wird ein Fahrstuhl spielen. © Vorwerk, Marten

Grey schreibt ihre Songs selbst und erzählt damit ihre eigene Lebensgeschichte

Der Song, der in etwa vier Wochen auf den Markt kommen soll, heißt „broken; healing“ (deutsch: gebrochen; Heilung) Grey schreibt ihre Songs selbst. Sie erklärt: „Das Lied soll Teile meines eigenen Lebens widerspiegeln.“ Die 24-Jährige aus Berlin, geboren bei Buxtehude, erkrankte im frühen Jugendalter an Depressionen und Essstörungen. „Ich lag in der geschlossenen Psychiatrie“, erzählte sie offen. Therapien und vor allem die Musik halfen ihr dabei, den Weg „zurück ins Leben“ zu finden. „Ich war stundenlang im Zimmer eingeschlossen, ohne Handy und Fernseher. Nur eine Gitarre durfte ich mitnehmen. Und das hat mir sehr geholfen“, sagte Grey. Bis vor Kurzem war sie mit der Sängerin Leony auf Tour. Bis zu 25 000 Menschen lauschten dabei Tag für Tag ihren Songs.

Mit ihrer Musik und dem neuen Lied „broken; healing“ hofft die Berlinerin, auch andere Menschen zu inspirieren. „Ich habe viel erlebt und wenn ich nur einen Menschen bei meinen Auftritten erreiche, der sich durch meine Musik verstanden fühlt, habe ich etwas erreicht“, betonte Grey.

Grey präsentiert sich, geprägt von ihrer Jugendzeit, in ihrer Musik sehr melancholisch. © Vorwerk, Marten

Zwei bis vier Stunden Arbeit für ein Drei-Minuten-Video

Mit dem Team der Foto- und Videofirma „Blickwinkel Bremen“ arbeitete Grey bis in die Nacht in der Stenumer Klinik. Danach ging es für das Video in die Bremer Innenstadt. Etwa zwei bis vier Stunden dauere es, bis alle Aufnahmen im Kasten sind, die für das etwa dreiminütige Video benötigt werden, sagte Lewe.

Grey ist derweil froh, nun die Musik und die Songs schreiben und singen zu können, die ihren eigenen Geschmack treffen. „Ich bin noch nicht so bekannt und erst seit etwa einem Jahr erfolgreicher. Ich habe davor mehr Dance-Musik gesungen. Das ist zwar nicht mein Lieblingsstil, aber es war wichtig, weil ich dadurch Leute erreicht habe und in die Öffentlichkeit und ins Radio gekommen bin“, gibt sie ehrlich zu. Jetzt ist sie bekannter und kann ihren Stil, der sich „emotionaler, englischer Pop“ nennt, spielen. Es gehe dabei um melancholische und tiefgründige Musik.

Der Druck wachse nun, weil sich Grey nicht mehr hinter der Rolle der „Dance-Musikerin“ verstecken kann, erzählte sie. Mit dem Song „broken; healing“ erzählt sie eine Situation aus ihrem Leben nach, in der sie 15 Jahre alt war. Abschließend sagte die Singer-Songwriterin: „Es ist ein schönes Gefühl, ehrliche Musik zu machen. Ich bin der Klinik Stenum unglaublich dankbar dafür, hier drehen zu dürfen.“