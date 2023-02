Angriff auf Teenager nur ausgedacht

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei stellte die Ermittlungen nach einem ausgedachten Überfall ein. © imago/Symbolbild

Ganderkesee – Der Vorfall hatte Ende Januar für große Verunsicherung in Ganderkesee gesorgt: Eine Jugendliche hatte angegeben, dass sie auf dem Schulweg angegriffen worden sei. Nun ist klar: Den Angriff hat es nicht gegeben.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen gab das Mädchen an, dass sie sich die Geschichte aufgrund persönlicher Probleme ausgedacht hat.

Die Polizei hatte berichtet, dass die 14-Jährige von einerbislang unbekannten Person angegriffen wurde. Danach war sie zwischen 7 und 8 Uhr auf dem Weg zur Schule gewesen. An der Straße „Kleiner Esch“ habe ihr eine unbekannte Person von hinten den Mund zugehalten und sie umgerissen, schilderte das Mädchen. Ihr sei es gelungen, sich zu befreien und nach Hause zu laufen. Die Erziehungsberechtigten verständigten die Polizei.

Die 14-jährige hatte dann erzählt, dass sie kurz vor dem Zwischenfall an einem Transporter vorbeigegangen sei, der normalerweise nicht an der Straße stehen würde. Dieser habe weder über eine Aufschrift verfügt noch über Fenster im Laderaum.

