Achtjähriges Mädchen schießt mit Pistole und sorgt für Polizeieinsatz

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Ganderkesee – Ein achtjähriges Kind hat mit einer Schreckschusspistole für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt.

Am Donnerstag, 8. Juni, wurden gegen 15:45 Uhr sowohl Polizei- als auch Feuerwehrkräfte zu einem möglichen Gasaustritt an der Stenumer Straße in Bookholzberg in Ganderkesee alarmiert. Anwohner hatten Gasgeruch gemeldet. Vor Ort stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass es nicht zu einem Gasleck, sondern zu einer unzulässigen Nutzung einer Schreckschusswaffe innerhalb eines Gebäudes gekommen war. Auslöser war ein achtjähriges Kind, das allein war, während sich die Mutter im Garten aufhielt. Das Kind löste einen Schuss aus.

Das Kind blieb unverletzt. Die weitere Prüfung des Sachverhaltes erfolgt durch die Polizei. Vor Ort waren auch die Ortsfeuerwehren Bookholzberg und Schierbrok-Schönemoor mit insgesamt 40 Personen sowie die EWE als Netzbetreiber.

Es kam zu einer temporären Sperrung der Stenumer Straße, was Umleitungsmaßnahmen zur Folge hatte.

Betrunkene Autofahrerin in Wildeshausen

Am Freitag, 9. Juni, kontrollierten Polizeibeamte gegen 02:25 Uhr am Windmühlenweg in Wildeshausen ein Auto, das von einer 26-Jährigen aus Wildeshausen gefahren wurde. Aus dem Inneren des Wagens nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest der 26-Jährigen ergab einen Wert von 1,11 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Auto brennt komplett aus

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Donnerstag, 8. Juni, gegen 16:40 Uhr ein Auto in Wardenburg in Brand. Während der 39-jährige Fahrer aus Wildeshausen mit seinem Wagen auf der Wikingerstraße in Wardenburg fuhr, nahm er eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum des Fahrzeuges wahr. Rauch gelangte ebenso durch die Lüftung ins Fahrzeuginnere, wodurch der Fahrer seinen Wagen auf dem Grünstreifen stoppte.

Kurz darauf geriet der Motorraum in Brand. Das Feuer breitete sich auf das gesamte Fahrzeug aus. Durch das eingeatmete Rauchgas erlitt der Wildeshauser leichte Verletzungen. Der 39-Jährige begab sich nach einer ersten medizinischen Abklärung aber auf eigenen Wunsch nach Hause.

Die Feuerwehr Littel löschte den Brand. Am Auto entstand Totalschaden.