4 000 Narren und Tausende Zuschauer trotzen dem Regen

Ganderkesee - Während der 66. Auflage des Faschings um den Ring in Ganderkesee haben sowohl die Teilnehmer als auch die Zuschauer bewiesen, dass Feierlaune trotz Regens und Kälte möglich ist. Landrat Carsten Harings brachte es auf den Punkt: „Wir sagen dem Regen, du kannst uns mal.“

Mit 107 Wagen und Fußgruppen war es der größte Umzug aller Zeiten, wegen des Wetters blieb die Besucherzahl allerdings hinter den 40 000 Faschingsfreunden aus dem Vorjahr zurück. „Nach zehn Jahren ohne Regen und Schnee hat es nun zwar geregnet, doch ich bin überrascht, wie gut die Umzugsteilnehmer das Wetter hingenommen haben“, sagte Umzugsleiter Ronalt Bachmann. Viele hatten sich Regencapes übers Kostüm gezogen. Die fantasievollen Verkleidungen reichten über VW-Busse und Boote bis hin zu Klassikern wie Sträflingen und Computerspielfiguren im Stile von „Super Mario“.

Unter den rund 4 000 Umzugsteilnehmern waren auch die Landjugend Dötlingen, die Neerstedter und Ippener Faschingsfreunde sowie der Wildeshauser Spielmannszug, desssen Mitglieder in traditioneller Uniform Marschmusik zum besten gaben.

Auffällig waren in diesem Jahr die enorm hohen Sicherheitsvorkehrungen. So zeigte die Polizei, die aus Teilen des Oldenburger Landes zusammengezogen worden war, mehr Präsenz als im vergangenen Jahr. Zum Teil waren die Beamten sogar mit Maschinenpistolen ausgestattet. Zusätzlich waren private Sicherheitskräfte an der 3,5 Kilometer langen Umzugsstrecke postiert. Auch wenn es nach Angaben der Polizei zu keinen nennenswerten Ausschreitungen kam, mussten sich die Ordnungshüter mit einigen Betrunkenen, die teilweise sehr aggressiv waren, auseinandersetzen.

Die hohe Zahl an Beamten war auch Teilnehmern der Landjugend Dötlingen aufgefallen. Doch das war für die Gruppe kein Problem. „Die Sicherheit muss eben sein vor allem in einer so unruhigen Zeit wie dieser. Besser zu viel als überhaupt nicht“, sagte Bianca Klaener.

Unter dem Motto „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ beteiligte sich die Landjugend Dötlingen schon zum 15. Mal.

„Fasching um den Ring“ in Ganderkesee Zur Fotostrecke

Bereits im Vorfeld hatten sich Klaener und Thorsten Falk, denen die Leitung oblag, Gedanken dazu gemacht, wie sie sich in diesem Jahr darstellen wollten, und kamen auf das Thema. „Wir sind mit 45 Leuten dabei. Es ist für uns eine der größten Veranstaltungen, auf der wir zahlreich vertreten sind, und ein besonderes Highlight, denn da sehen sich alle wieder“, sagte Klaener. - bor/jb