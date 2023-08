40-jährige Autofahrerin prallt mit 2,74 Promille gegen ein Schild, eine Hecke und einen Baum

Weil sie zu betrunken zum Autofahren war, prallte eine 40-Jährige gegen ein Verkehrsschild, eine Hecke und einen Baum.

Am Samstag kam es gegen 19 Uhr in Ganderkesee auf dem Stedinger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 40-Jährige war mit ihrem Toyota in Richtung Lemwerder unterwegs. Kurz hinter dem Ortseingang Bookholzberg stieß sie vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung mit dem Auto gegen ein Verkehrsschild, eine Hecke und letztendlich gegen einen Baum. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein Alcotest am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 2,74 Promille. Im Anschluss erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheines. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Im Maisfeld zum Stehen gekommen

Wenige Stunden später, um 22.18 Uhr, kam es in Hude auf der Hatter Landstraße an der Kreuzung Bremer Straße zu einem weiteren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 31-Jähriger befuhr mit seinem Golf die Hatter Landstraße in Richtung Bremer Straße. Im dortigen Kreuzungsbereich geriet er vermutlich infolge deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf die dortige Verkehrsinsel. Im Anschluss kam er mit dem Auto von der Fahrbahn ab und etwa 35 Meter entfernt in einem Maisfeld zum Stillstand. Der Fahrer flüchtete, wurde von der Polizei aber im Anschluss an seiner Wohnanschrift angetroffen. Die Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 0,75 Promille und führte im Weiteren zu einer Blutentnahme. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Einbruch in ein Kirchenbüro

Am Samstag in der Zeit zwischen 12 und 23:55 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in die Räume der Kirchengemeinde an der Deichhorster Straße in Delmenhorst ein. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die Täter in das Gebäude und suchte dort gezielt den Bürobereich auf. Die Täter wurden jedoch im Rahmen der Tatausführung gestört und flüchteten ohne Diebesgut in Richtung stadteinwärts.