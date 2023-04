19-Jähriger flüchtet mit 100 km/h über Feldweg vor der Polizei -18-Jähriger sitzt im Laderaum

Von: Dierk Rohdenburg

Ein 19-Jähriger ist am Montagabend in Ganderkesee mit mehr als 100 Stundenkilometer über einen Feldweg vor der Polizei geflohen. Im Laderaum seines Transporters saß ungesichert ein 18-Jähriger.

Polizeibeamte waren gegen 21.40 Uhr auf der Kimmer Landstraße in Richtung Bergedorf unterwegs und gaben dem Fahrer eines Kleintransporters das Signal zum Folgen. In Höhe der Anschlussstelle Hude sollte die Kontrolle an einer Bushaltestelle durchgeführt werden. Der Fahrer des Kleintransporters folgte aber nicht, sondern beschleunigte und fuhr am Streifenwagen vorbei. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr er zunächst in Richtung Bergedorf und bog dann auf die Straße „Am Kimmerholz“ ab. Den dortigen Feldweg befuhr er mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h. Schließlich bog er nach rechts auf die Bremer Straße ein, wo er in Höhe der Anschlussstelle Hude schließlich gestoppt wurde.

Er gab keinen Grund für sein Verhalten an

Einen Grund für sein Verhalten gab der 19-jährige Fahrer aus dem Kreis Nienburg nicht an. Er war weder alkoholisiert noch zeigte er Anzeichen einer möglichen Beeinflussung durch Drogen oder Medikamente. Gegen ihn leitete die Polizei ein Verfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Sein rücksichtsloses Fahrverhalten war umso verwerflicher, weil sich während der Flucht ein 18-jähriger Mann aus Ganderkesee im Laderaum des Transporters befand. Der Laderaum war nicht für den Personentransport geeignet und bot deshalb auch keine Möglichkeit einer Sicherung an.

Berauscher Dötlinger fährt gegen Laterne

Ein 20-jähriger Dötlinger ist am Freitagmittag unter Drogen in Neerstedt unterwegs gewesen und mit dem Auto gegen eine Straßenlaterne gefahren. Der junge Mann war gegen 12.39 Uhr in Neerstedt auf der Hauptstraße aus Richtung Aschenstedt kommend unterwegs. In Höhe der Einmündungen Geveshauser Höhe/Am Sportplatz kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne.

Durch den Anprall wurde der 20-Jährige leicht verletzt. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht einer Beeinflussung durch berauschende Mittel. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Dem Dötlinger wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wird beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.500 Euro geschätzt.