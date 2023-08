14-Jährigen mit Messer bedroht und ausgeraubt

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Der 14-Jährige wurde mit einem Messer bedroht. © dpa-Symbolbild

Ein 14-Jähriger wurde am Samstag in Ganderkesee von vier jungen Männern mit dem Messer bedroht und ausgeraubt.

Am 12. August kam es gegen 22:15 Uhr zu einem schweren Raub zum Nachteil eines Jugendlichen am Bahnhof in Ganderkesee-Schierbrok.

Das 14-jährige Opfer aus der Gemeinde Ganderkesee war vom Bahnhof zu Fuß auf dem Weg zu einem Freund, als es von vier Personen, die sich auf zwei Rollern befanden, angehalten wurde. Sie bedrohten den Jungen mit einem Messer und rissen ihm seine Bauchtasche vom Körper. Anschließend wurde er zu Boden geschubst und die Bauchtasche durchsucht. Nach der Entnahme des Bargeldes entfernten sich die Täter auf ihren Rollern in Richtung des Trendelbuscher Wegs und zur Nutzhorner Landstraße.

Alle Täter trugen Bandanas

Gegenüber der Polizei wurden die Täter wie folgt beschrieben: Alter unter 20 Jahre und dunkel gekleidet. Alle trugen dunkle Bandanas (quadratisches Tuch, das als Kopftuch getragen am Hinterkopf zusammengebunden wird). Ein Paar der Täter trugen dunkle Sonnenbrillen, einer hatte einen dunklen Teint. Mitgeführte Fahrzeuge: Zwei Roller, einer davon bläulich .

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen.