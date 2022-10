Modell der Fw 200 „Condor“ fliegt in Dötlingen

Täuschend echt: Das Modell der Fw 200 „Condor“ dreht seine Runden über dem Flugplatz des Modellflug Clubs Dötlingen. © wz

Flugzeugbauer lassen Modell der historischen Focke Wulf „Condor“ in die Lüfte steigen

Birkenbusch – Ganz besonderen Besuch empfingen die Mitglieder des Modellflug-Clubs Dötlingen am Freitagnachmittag auf der Vereinsanlage in Birkenbusch bei Neerstedt. Angesagt hatte sich eine Gruppe von Senioren, die alle an der 20 Jahre dauernden Restaurierung der Focke-Wulf Fw 200 „Condor“ im Werk Bremen mitgearbeitet hatten. Das restaurierte Original steht mittlerweile in der Bundeshauptstadt auf dem ehemaligen Flughafen Berlin-Tempelhof. Als Zeugnis damals einzigartiger Ingenieurskunst ist die „Condor“ dort für Besucher erlebbar.

Doch kamen die Flugzeugbauer nicht mit leeren Händen nach Birkenbusch: Mehr als 30 Jahre schlummerten in den Werfthallen zwei Focke-Wulf-Modelle. Darunter der Nachbau einer „Condors“ und als ein weiteres Modell eine Fw 44 „Stieglitz“. Hermann Wieking vom Modellbauclub Cloppenburg, er ist auch in Ahlhorn bei der Traditionsgemeinschaft Fliegerhorst Ahlhorn aktiv, hatte das alte „Condor“-Modell wieder zu neuem Leben erweckt.

Erläuterungen am Modell: Hermann Wieking (M.) im Kreis der Bremer „Condor“-Restaurateuere. © wz

„Uns wurden die Modelle gezeigt. Schnell war klar, die müssen wir wieder zum Fliegen bringen“, erzählte Wieking. Als Beweis stellte er auf dem Modellflugplatz in Birkenbusch diese legendäre Maschine zusammen mit seinem Vereinskollegen Ulrich Krankowski vor. Bei böigem Südwest schlug sich das Condor-Modell mit seinen vier E-Motoren wacker: Majestätisch zog es seine Bahnen am Himmel. Für viele der Anwesenden war das ein besonderes Bild, waren sie doch mit der Restaurierung der alten Original-„Condor“ mehr als 20 Jahre beschäftigt gewesen.

Die originale Maschine war in Bremen entwickelt und gebaut worden, sie war ein Meilenstein in der zivilen Luftfahrt. Viel beachtet war 1938 der erste Nonstop-Transatlantikflug für Landflugzeuge von Berlin nach New York in 25 Stunden. Zuvor legten diese Strecke meist nur Flugboot-Modelle zurück. Mit der Entwicklung der Focke-Wulf Fw 200 unter der Leitung von Prof. Kurt Tank bei Focke-Wulf wurde 1936 in vielen Bereichen technisches Neuland betreten.

Die Deutsche Lufthansa flog zu dieser Zeit mit der robusten, aber zu kleinen JU 52 („Tante JU“). Ein neues Passagierflugzeug sollte entstehen, das Schönheit und Leistungsfähigkeit vereint. Die Namensgebung „Condor“ sollte dieses Ansinnen unterstreichen und die Assoziation zu dem majestätischen Vogel der Anden herstellen. Dann brach der Zweite Weltkrieg aus. Die zivile Nutzung der „Condor“ geriet ins Hintertreffen. Nach dem 1. September 1939 wurden nur noch militärische Versionen gebaut. Zum Kriegsende waren wenige Exemplare vorhanden. Auch von der internationalen Luftfahrtbühne verschwand das Flugzeug nach und nach.

Ulrich Krankowski (M.) und Hermann Wieting (r.) bringen das Modell der Fw 44 „Stieglitz“ an den Start. © wz

Als 1988 ein Exemplar vor der norwegischen Küste bei Trondheim entdeckt und 1999 unter dramatischen Umständen aus 65 Meter Tiefe geborgen wurde, stand die Restaurierung der „Letzten ihrer Art“ zur Sicherung für die Nachwelt an. Unter der Leitung des Deutschen Technik Museums Berlin entwickelte sich eine Partnerschaft zur Gruppe der Fw 200 „Condor“-Restaurierung Bremen. Mit dabei im Team waren auch Bernd Poppe und Willi Martens. Beide sind Flugzeugkonstrukteure und halfen, aus den gefundenen Überresten einer „Condor“ wieder ein ganzes Flugzeug zu schaffen.

Aber Wieking und Krankowski hatten ja noch ein zweites restauriertes Fundstück mit zum Modellflug Club Dötlingen gebracht. Dabei handelte es ich um die Fw 44 „Stieglitz“, ein zweisitziger Doppeldecker aus dem Hause Focke-Wulf. In den Jahren von 1930 bis 1940 fand das Flugzeug hauptsächlich als Schulflugzeug Verwendung. Auch Kunstflug wurde mit der „Stieglitz“ geflogen. Der Flugzeug-Typ war damals bei der Luftwaffe das Standardschulflugzeug für die Ausbildung von Jagdfliegern. Heute sind in Europa noch 14 flugfähige Maschinen zu finden. Gebaut wurden von dem Modell bis zu 3 000 Flieger. Die Angaben sind aber sehr wage.