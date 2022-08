Maßnahmen an Wildeshauser Schulen in den Ferien: Frische Luft und neue Lehrküche

Einsatzbereit: die neue Lehrküche an der Holbeinschule. © Stadt

Wildeshausen – Die Sommerferien bieten jedes Jahr die Möglichkeit, an den Schulen Reparaturen und Umbauten vorzunehmen, die im laufenden Betrieb kaum zu realisieren sind. Die Stadt Wildeshausen hat die Zeit genutzt, um längst geplante Maßnahmen umzusetzen. Es gibt aber auch noch einiges zu tun.

Die größten Baumaßnahmen gab es in diesem Sommer in der Holbeinschule. So wurde im Anbau, der von der Grund- und der benachbarten Realschule gleichermaßen genutzt werden kann, die neue Lehrküche errichtet. „Vorrangig ist sie für die Realschüler gedacht“, so Stadtpressesprecher Hans Ufferfilge. Die Holbeinschule habe ja im eigenen Gebäude auch noch eine Küche. Das Projekt kostete 34.000 Euro und ist Teil der Maßnahmen, die im Zuge des Schultausches erforderlich wurden. Im vergangenen Sommer hatte die Hunteschule (Förderschule Lernen) das Gebäude an der Heemstraße in Richtung Spasche verlassen. Dort hinein zog dann die St.-Peter-Schule. Weil an deren alten Standort nun mehr Platz war, konnten sowohl die Holbeinschule als auch die Realschule auf ihre Mobilbauten verzichten und die bestehenden Räume sowie den Anbau an der Sporthalle nutzen. Die Lehrküche befindet sich im Anbau.

Lehrer an der Holbeinschule erhalten ein größeres Lehrerzimmer

Im Bestandsgebäude der Holbeinschule konnte der lang gehegte Wunsch des Kollegiums erfüllt werden, ein größeres Klassenzimmer zu bekommen. Es wurde für rund 40.000 Euro ein Raum, der nach dem Auszug der St.-Peter-Schule zur Verfügung stand, ausgebaut.

Auf das neue Lehrerzimmer müssen die Kollegen an der Hauptschule allerdings noch warten. Wie berichtet, soll das Schulgebäude im Bereich der Mensa aufgestockt werden, um allen Lehrern einen Raum zu bieten. Die Arbeiten sind ausgeschrieben, allerdings muss die Stadt für das Projekt voraussichtlich doppelt so viel ausgeben wir ursprünglich veranschlagt. Es waren zunächst 800.000 Euro eingeplant, nun sind aber wohl 1,6 Millionen Euro fällig. Ob das reicht, wird die Ausschreibung zeigen. Geplant ist weiterhin, in den Herbstferien mit dem Neubau zu beginnen.

Stadt plant den Bau von Lüftungsanlagen

Eine weitere Maßnahme an den Schulen ist die Installation von Lüftungsanlagen. Als erste Einrichtung soll die Holbeinschule modernisiert werden. Mit einem Kostenvolumen von 717 000 Euro werden die meisten Unterrichtsräume ausgerüstet, 500.000 Euro kommen durch Fördermittel herein. Eigentlich sollte ein Großteil der Arbeiten bereits in den Sommerferien über die Bühne gehen. Nach Angaben von Ufferfilge hat es jedoch Lieferprobleme gegeben, sodass die Stadt zunächst vorbereitende Arbeiten im Dachgeschoss vornehmen lässt. Die endgültige Installation erfolgt aller Voraussicht nach in den Herbstferien, um den Schulbetrieb nicht zu stören.

Auch in der Hauptschule sollen nach Möglichkeit noch in diesem Herbst Lüftungsanlagen installiert werden. Die Planung läuft. Laut Ufferfilge wurden für die geschätzten Kosten in Höhe von 650.000 Euro Fördermittel beantragt und bereits bewilligt. So könnte es gelingen, immerhin zwei Schulen im Winter mit frischer Luft zu versorgen – nicht ganz unwichtig, wenn die Corona-Fallzahlen wieder steigen.