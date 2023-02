Nach Kopfschuss in Delmenhorst: Tatverdächtiger aus Haft entlassen

+ © Nonstop-News Bis in die Nacht liefen die Untersuchungen nach den Schüssen auf eine Frau in Delmenhorst. © Nonstop-News

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Dierk Rohdenburg schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der dringende Tatverdacht gegen den 41-jährigen Delmenhorster, der eine 35-jährige Frau in den Kopf geschossen haben soll, ließ sich nicht erhärten.

Nach Angaben der Polizei wurde er am frühen Samstagabend aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Die Suche nach dem Verantwortlichen und die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern somit an.

Wie berichtet, hatte ein Mann am Freitagnachmittag in Delmenhorst einen Schuss auf ein fahrendes Auto abgegeben und dabei die 35 Jahre alte Fahrerin schwer am Kopf verletzt. In dem Auto der Frau waren auch drei Kinder im Alter von acht, zehn und zwölf Jahren. Sie blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden, ebenso wie der Vater der Kinder, von Notfallseelsorgern betreut, während die Frau notoperiert wurde. Über ihren Gesundheitszustand hat die Polizei auch am Samstag nichts berichtet. Das Paar soll getrennt gelebt haben. Offenbar wollte die Mutter die Kinder über das Wochenende zu ihrem Vater bringen.

Tatverdächtigen festgenommen

Wenige Stunden nach der Tat am Freitagnachmittag fasste die Polizei am frühen Abend einen Tatverdächtigen. Der 41 Jahre alte Mann sei dringend tatverdächtig und habe Verbindungen zu der Familie der Frau, sagte ein Polizeisprecher am Tatort. Die Beamten gingen von einer gezielten Tat auf die Frau aus und ermittelten wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge war der mutmaßlich dunkelgekleidete Täter auf einem Fahrrad auf das fahrende Auto der Frau zugefahren. Er habe dann einen Schuss abgegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Die Kugel durchschlug die Fensterscheibe an der Fahrerseite und verletzte die Frau schwer am Kopf. Die Frau wurde in einer Klinik notoperiert. Der mutmaßliche Täter war nach der Tat entkommen. Die Polizei fahndete nach ihm.