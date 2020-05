Lebensgefahr: Junge Frauen machen Selfies im Gleisbett - dann rückt die Bundespolizei an

In Oldenburg begaben sich vier Frauen ins Gleisbett, um Selfies zu machen. Dann rückte die Bundespolizei an.

In Lebensgefahr haben sich vier junge Frauen in Oldenburg befunden. Bei ihrem privaten Fotoshooting machten sie Selfies im Gleisbett. Dann kam die Bundespolizei.

Oldenburg - Die vier jungen Frauen im Alter von 20 und 22 Jahren waren am Sonntagnachmittag in der Nähe des Hauptbahnhofs Oldenburg (Niedersachsen) auf der Suche nach dem perfekten Selfie. Dafür gingen die Frauen in einem Betriebsgleis der Abstellgruppe umher.

Selfies in Oldenburg: Gefährlicher Freizeittrend im Gleisbett

Die scheinbar endlos parallel verlaufenden Bahnschienen hätten insbesondere für junge Menschen eine besondere Symbolik, berichtet die Bundespolizei aus Oldenburg. Selfies mit dem besten Freund oder Freundin im Gleisbett seien jedoch ein sehr gefährlicher Freizeittrend.

Ein Bahnmitarbeiter entdeckte die vier jungen Frauen im Gleisbett nahe des Hauptbahnhofs Oldenburg und alarmierte die Bundespolizei. Eine Streife traf die Frauen an und sprach ein Verwarnungsgeld aus. Für den Bahnverkehr rund um Oldenburg entstanden keinerlei Behinderungen.

Nach Selfie-Vorfall in Oldenburg: Bundespolizei warnt vor Gleisanlagen

Die Bundespolizei warnt eindringlich vor der Lebensgefahr, die von solchen Selfie-Shootings auf Gleisanlagen ausgeht. Eltern und Erziehungsberechtigte sollten sich informieren, was Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit machen, rät die Bundespolizei nach diesem Vorfall in Oldenburg.