Forstamtsleiterin Regina Dörrie geht in den Ruhestand

Nach 17 Jahren als Leiterin des Forstamts Ahlhorn geht Regina Dörrie in den Ruhestand. © Landesforsten

64-Jährige war die erste Forstamtsleiterin der Niedersächsischen Landesforsten

Ahlhorn/Landkreis – Seit Gründung der Niedersächsischen Landesforsten im Jahre 2005 leitete Regina Dörrie das Forstamt Ahlhorn. Nun, nach 17 ereignisreichen Jahren, ist sie zum 1. Oktober in den Ruhestand gegangen. Dabei blickt sie auf insgesamt 40 Jahre im Dienste des Waldes und der Gesellschaft zurück.

„Ich habe mich zu Beginn der 1970er-Jahre, in einer Zeit für den Forstberuf entschieden, als in Afrika und Indonesien die Tropenwälder abgeholzt und schon damals die Atomkraft als Energiequelle sehr kontrovers diskutiert wurde. Ich wollte mich aktiv für den Walderhalt einsetzen und Holz als nachhaltige Rohstoffquelle fördern“, blickt Dörrie in der Mitteilung der Landesforsten zurück.

Das Tätigkeitsziel der heute 64-Jährigen sei damals die Entwicklungszusammenarbeit und die Förderung der Forstwirtschaft in den sogenannten Dritte-Welt-Ländern gewesen. Bei verschiedenen Praktika im In- und Ausland, dem Studium der Forstwissenschaften in Freiburg sowie der Spezialisierung in der Luftbildauswertung sammelte Dörrie die dafür nötigen Kenntnisse. „In den 1980er-Jahren war jedoch auch der mitteleuropäische Wald in Folge des sogenannten ,sauren Regens‘ in Gefahr. Aufgrund meiner Spezialisierung entschied ich mich daher, nach meinem Referendariat in Niedersachsen zu bleiben und mein Wissen in den Dienst der damaligen Landesforstverwaltung zu stellen“, wird sie in dem Schreiben zitiert.

Sxchwerpunkt: Waldbau

Mit der Übernahme der Amtsleitung in Ahlhorn im Jahr 2005 habe Dörrie, als erste Frau in dieser Position in den Niedersächsischen Landesforsten, dann die Gelegenheit genutzt, ihre Vorstellungen von einem modernen, leistungsfähigen Forstbetrieb in die Tat umzusetzen. Schwerpunkte neben dem Waldbau seien vor allem der Naturschutz sowie die Erholungsnutzung und der Tourismus gewesen. „Eine zentrale Bedeutung spielten dabei immer die Ahlhorner Fischteiche“, so die frische Ruheständlerin.

Dörries Nachfolger ist der 53-jährige Stefan Grußdorf. © Landesforsten

Stefan Grußdorf, bisher Leiter des benachbarten Forstamtes Neuenburg, freue sich auf den Wechsel ins Forstamt Ahlhorn, wo er von 2012 bis 2021 bereits als Betriebsdezernent tätig war (wir berichteten). Wichtig sei ihm die Teamarbeit im Betrieb: „Ich kenne die Arbeit im Wald von Grund auf. Als gelernter Forstwirt habe ich in Göttingen Forstwirtschaft studiert und mich dann als Förster innerbetrieblich fortgebildet. So weiß ich, dass die Arbeit aller Kollegen sinnvoll ineinandergreifen muss, und es freut mich, dass ich mich dafür in meinem Wunschforstamt Ahlhorn einsetzen darf“, wird er zitiert. Der 53-Jährige stammt aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg. Er ist Förster in neunter Generation.

Dörrie blicke ohne Wehmut auf ihr berufliches Leben zurück: „Ich habe alle mir wichtigen Projekte umgesetzt und für einige zukünftige die Weichen gestellt. Ich kann gut loslassen und freue mich auf eine Zeit, in der die Familie im Mittelpunkt stehen wird.“ Sie stammt aus einer Tischlerfamilie und ist im Sachsenwald bei Hamburg groß geworden. Der frühe Entschluss, sich für den Wald zu engagieren führte sie 1977 nach dem Abitur zum Studium der Forstwissenschaften nach Freiburg im Breisgau.