„Justin Biber“ ist Dauergast auf Gut Moorbeck

Von: Dirk Faß

Biber „Justin“ hat auf Gut Moorbeck Großartiges für die Natur geleistet: Anke Runden (l.) und Lucia von Aschwege sind davon begeistert. © Faß

Ein Biber hat bei Gut Moorbeck einen Stausee angelegt und dadurch ein kleines Auetal geschaffen. Seine Fans haben den fleißigen Nager liebevoll „Justin“ getauft.

Moorbek – Seit Ende Dezember 2021 gibt es auf Gut Moorbeck einen Dauergast der besonderen Art: Er ist weniger an der Gastronomie des Hauses interessiert, sondern wendete sich anfänglich einer kleinen Insel im Mühlenteich zu, die er prompt für sich beanspruchte. Für die Inhaberin des Gutes, Lucia von Aschwege, und für die in der ehemaligen Mühle arbeitende Goldschmiedin, Anke Runden, wurde schnell klar, wer sich hier angesiedelt hatte: ein Biber. Es dauerte nicht lange und der neue Hausgast bekam den Spitznamen „Justin“. In Anspielung auf den bekannten kanadischen Pop- und „Rhythm and Blues“-Sänger Justin Bieber, dessen Nachname gleichwohl leicht anders geschrieben wird.

„Justin Biber“ verwandelt den Wald

Der emsige „Justin“ vom Gut Moorbeck eroberte in kurzer Zeit nicht nur den Mühlenteich und die angrenzenden Zuläufe, sondern zeigte sein Interesse mehr dem dahinter gelegenen Nadelmischwald. Das fleißige Nagetier gestaltete diese circa drei Hektar große Fläche nach seinen Ansprüchen um. Mit großem Eifer machte er sich im vergangenen Jahr ans Werk und baute aus Unmengen von Totholz, bestehend aus Ästen und Zweigen, Laub und Humusboden einen circa 50 Meter langen Damm in der Form eines Halbmondes. Dadurch setzte er den Mischwald völlig unter Wasser. Dieser neu angelegte See, den er bis zu zwei Meter anstaute, verwandelte er dadurch in ein grünes Auetal.

Ganze Arbeit: Biber „Justin“ hat einen kleinen Staudamm in dem Wäldchen errichtet. © Faß

Der pelzige Pflanzenfresser, der sich auch von Gräsern und Schilf ernährt, ist auf Gut Moorbeck längst kein Eindringling mehr, den man dort gerne wieder loswerden wollte. Goldschmiedin Runden ist von diesem streng geschützten Nagetier fasziniert und hat seitdem vieles über Biber in Erfahrung gebracht: „Justin hat sich hier sein Reich geschaffen“, berichtet sie, „und kam über die Hunte aus dem Bereich Dötlingen hierher. Dort wurde er nach drei Jahren von seinen Eltern aus dem Revier vertrieben und wird in seinem erbauten See auf eine Partnerin warten. Sollte sich Nachwuchs einstellen, so wird auch dieser später vertrieben und weiterziehen müssen und wird sein neues Zuhause vielleicht bei den Ahlhorner Fischteichen gründen.“

Biber sorgt für mehr Artenvielfalt

Lucia von Aschwege bittet die Besucher des Mühlenteichrundweges eindringlich darum, Hunde an der Leine zu führen und auf den Wegen zu bleiben. Für sie ist der Biber zu einer Bereicherung geworden, denn er hat nicht nur für sich, sondern auch für eine ganze Reihe von Pflanzen und Tieren einen neuen Lebensraum geschaffen. Schon im vergangenen Sommer habe sie festgestellt, dass die Population an Fröschen, Libellen, Fledermäusen und Wasservögeln zugenommen hat – und es sich bei dieser durch den Biber gewonnenen Artenvielfalt auf Gut Moorbeck gut leben lässt.