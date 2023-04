Feueralarm: 37-Jähriger flüchtet zu seinem Nachbarn und wählt Notruf

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Cloppenburg – Bei einem Wohnungsbrand in Cloppenburg rettete sich ein 37-Jähriger zu seinem Nachbarn, um einnen Notruf abzusetzen.

Am Sonntag gegen 6 Uhr kam es in Cloppenburg an der Bürgermeister-Heukamp-Straße zu einem Wohnungsbrand. Der 37-jährige Bewohner einer Wohnung im zweiten Obergeschoss wurde durch das Piepen eines Rauchmelders in seiner Wohnung geweckt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich bereits dichter Rauch in der Wohnung ausgebreitet.

Der Mann flüchtete sich zu einem 26-jährigen Nachbarn und wählte den Notruf. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg unter Leitung des Stadtbrandmeisters Horst Lade rückte mit sechs Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften an. Zudem wurden drei Rettungswagen und die Polizei angefordert.

Zwei Männer mussten ins Krankenhaus

Die Feuerwehr musste sich unter Atemschutz den Weg in die Wohnung bahnen und dort umfangreiche Löscharbeiten durchführen. Die beiden Bewohner wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert.

Die brandbetroffene Wohnung und die Nachbarwohnung sind aufgrund der Rauchausbreitung nicht mehr bewohnbar. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile, unter anderem eine Bäckerei im Erdgeschoss, konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Den Gesamtschaden schätzen die Ermittler auf 100.000 Euro.