Feuer bei Agrarunternehmen – 60 Einsatzkräfte kämpfen gegen Flammen

Von: Anika Zuschke

Auf dem Gelände eines Agrarunternehmens in Oldenburg ist ein Feuer ausgebrochen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Bei einem Agrarunternehmen in Oldenburg ist in der Nacht auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen. 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Oldenburg – In Oldenburg ist auf dem Gelände des Agrarunternehmens „Agravis“ gegen 3:00 Uhr am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Feuerwehr zufolge ist eine Straßenüberführung in Brand geraten, die zwei Gebäude auf dem Gelände miteinander verbindet. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.

Feuer in Oldenburg bei Agrarunternehmen – starke Rauchentwicklung erschwert den Einsatz

60 Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften in der Nacht auf Sonntag, 23. Oktober 2022, gegen die Flammen auf dem Betriebsgelände an, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Am Morgen war das Feuer dann aber zu einem Großteil gelöscht. Ein Übergreifen auf andere Teile des Geländes konnte verhindert werden.

„Es war schwer, sich im Gebäude zu orientieren und herauszufinden, wie wir an die entsprechenden Bereiche der Förderanlage herankommen“, erklärte der Einsatzleiter der dpa. Ein Grund dafür sei unter anderem eine starke Rauchentwicklung gewesen.

Bei der Straßenüberführung handelt es sich laut der Feuerwehr um eine Förderbrücke zur Beförderung von Getreide. Da diese über eine öffentliche Straße führt, musste eine Sperrung eingerichtet werden, berichtet ein Polizeisprecher laut dpa. Die Brücke sollte demnach technisch überprüft werden, bevor die Sperrung wieder aufgehoben wird. Angaben zur Höhe des Schadens wurden bislang nicht gemacht.

