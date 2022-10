Wasserachten: erfahrene lokale Partner – aber keine „Erfüllungsgehilfen“

Von: Gero Franitza

Verbandsvorsteher Werner Würdemann rügte fehlenden Mut zu Entscheidungen. © Franitza

Wardenburg/Landkreis – Die Aufgaben der Wasserachten im Nordwesten verändern sich seit einigen Jahren zusehends, die Anforderungen an sie steigen. Doch fachkundiges Personal und feste Verwurzelungen in der Region sowie beste Kenntnisse seien ein Garant dafür, dass es ihnen auch in Zukunft gelingen wird, ihren Aufträgen nachzukommen. Davon waren alle Redner während des Festaktes zum 100-jährigen Bestehen der Oldenburger Wasserachten – 17 Verbände an der Zahl – am Freitagnachmittag in Wardenburg überzeugt. Die Herausforderungen seien gleichwohl hoch.

Aus dem Landkreis Oldenburg waren die Hunte-Wasseracht und der Unterhaltungsverband Wüsting, beide mit Sitz in Huntlosen, sowie der Ochtumverband aus Harpstedt vertreten. Verbandsvorsteher Heiko Schröder (Haaren-Wasseracht) hatte die rund 300 Teilnehmer und Gäste – darunter auch die für den Landkreis Oldenburg neu gewählten Landtagsabgeordneten Thore Güldner (SPD) und Lukas Reinken (CDU) – begrüßt.

Fachkenntnis gefragt

Holger Hennies, Präsident des niedersächsischen Landvolkes, und Heiko Albers, Präsident des Wasserverbandstags Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, würdigten die lange und konstante Arbeit der Achten zum Wohle der Einwohner der Region. Das Wort „Acht“ stehe auch für die Achtsamkeit, mit der dem Wasser begegnet werden muss, sagte Hennies. Es gehe nicht mehr darum, dieses „ins Meer zu pumpen“, denn die Situation habe sich deutlich verändert: seien es der steigende Meeresspiegel, Starkregen, Hochwasser, aber auch Trockenheit, wie man sie hier vorher nicht kannte. Für Landwirte sei die Frage, wie Wasser in der Fläche zurückgehalten werden könne, aber etwa auch die Wiedervernässung der Moore von großer Bedeutung. Auch hier sei die Fachkenntnis der Achten als Partner gefragt, die sagen können, was machbar ist.

„Was es Sie nicht gäbe, wäre Oldenburg ein armes Land“, lobte Albers. Denn erst durch die Wasserachten hätten sich Landwirtschaft – aber auch Gewerbe und Industrie – hier so entwickeln können, wäre der heutige Wohlstand nicht denkbar. Die großen Herausforderungen der Zukunft seien „natürlich der Klimawandel“ und die Wünsche der „Gesamtgesellschaft“. Die Politik habe zu klären, wie damit umzugehen sei. Wasser sei schon längst ein „begrenzender Faktor“ geworden, so Albers weiter. Es gelte, Lösungen für die teils widersprüchlichen Herausforderungen zu finden. Etwa im Winter Wasser aufzufangen, um es im Sommer für die trockenen Felder zu nutzen. Niedersachsen sei ein wasserreiches Land. Daher könne diese Ressource zum Wohle seiner Menschen eingesetzt werden: Wenn man Öl von Sibirien nach Europa pumpen könne, warum sollte man Wasser aus dem Nordwesten nicht mit einer Pipeline in andere Regionen Deutschlands leiten?

Rund 300 Zuhörer nahmen an dem Festakt der Wasserachten in Wardenburg teil. © Franitza

Wiedersprüche machen handlungsunfähig

Verbandsvorsteher Werner Würdemann von der Hunte-Wasseracht ging in seiner Festrede auf die aktuellen Rahmenbedingungen der Wasserverbände ein. Diese machten sie mitunter nahezu handlungsunfähig, rügte er: Er zählt eine Reihe geschützter – und durch die Achten zu schützenden – Tiere und Pflanzen auf. Doch diese, wie gesetzlich vorgeschrieben, zu hegen und zu pflegen, schlösse sich jedoch teilweise gegenseitig aus. Ähnliches gelte für den Kampf gegen die invasiven, nicht heimischen Arten, die sich ausbreiteten und Schäden verursachten (etwa Nutria, Bisam, Herkulesstaude). Doch gebe es in den Verwaltungen zusehends niemanden mehr, der mutig genug sei, Entscheidungen zu treffen. „Lokale Probleme sollten mit lokalen Akteuren gelöst werden“, sagte Würdemann – nicht von überregionalen oder gar auf juristischem Wege. Die Verbände stünden als Experten mit den einschlägigen Erfahrungen für gemeinschaftliche Lösungen der anstehenden Probleme bereit, so der Verbandsvorsteher weiter – als ideales Bindeglied zwischen „zu viel und zu wenig“. Sie seien jedoch keine „Erfüllungsgehilfen“ und hätten auch die Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten. Zudem überfrachte man die Achten mit Verwaltungsaufgaben, ohne dass dadurch die Ergebnisse besser würden.

Zuvor war Uwe Meiners, Präsident der Oldenburgischen Landschaft, in seiner Rede auf die Bedeutung des Elementes Wasser für die Menschen in der Region und die veränderten und neuen richtungsweisenden Aufgaben der Achten eingegangen. Denn ein „unreflektiertes Weiter-so“ habe keine Tragfähigkeit mehr. Der eingeladene niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) kam erst nach dem Festakt mit gut zweieinhalb Stunden Verspätung in Wardenburg an.