Fehlende Maske: Kunde droht Busfahrer Schläge an

Delmenhorst – Einige Menschen haben offenbar noch immer nicht den Sinn der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln begriffen, um Infektionen mit Corona vorzubeugen. Am Sonnabend wurde gegen 14.50 Uhr ein Busfahrer in Delmenhorst deshalb bedroht.



Laut Polizeibericht erreichte ein 56-jähriger Delmenhorster offenbar erst kurz vor der Abfahrt einen Bus, der an einer Haltestelle der Stedinger Straße stand. Der Mann klopfte gegen die Türscheibe, woraufhin der 24-jährige Busfahrer ihm die Tür öffnete und sofort von dem alkoholisierten 56-Jährigen verbal angegriffen wurde.



Nach einem Hinweis des Busfahrers auf die bestehende Maskenpflicht, drohte der 56-Jährige dem Busfahrer Schläge an, woraufhin dieser die Polizei verständigte.



Nach Aufnahme der Personalien wurde der Delmenhorster von einer Fahrt im Bus ausgeschlossen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Bedrohung.



Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung



Am Samstag gegen 22.40 Uhr befuhr ein 32-jähriger Delmenhorster mit einem E-Scooter verbotswidrig den linken Radweg der Jägerstraße in Fahrtrichtung Elbinger Straße. Dabei streift er einen in Höhe des Hauses Nr. 137 auf der Fahrbahn der Jägerstraße abgestellten Hyundai eines 41-jährigen Delmenhorsters.



Der Fahrzeugbesitzer hielt sich zufällig in der Nähe auf und stellte den Fahrer des E-Scooters sofort zur Rede. Durch die hinzugezogene Polizei wurde beim Unfallverursacher ein Atemalkoholwert von 2,32 Promille festgestellt. Daher wurde ihm in der Polizeidienststelle Delmenhorst eine Blutprobe entnommen. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt 1.000 Euro.

Brand einer Garage

Möglicherweise durch Brandstiftung ist am Freitag gegen 11.25 Uhr eine Garage in Delmenhorst in Brand geraten.

Das Feuer an der Jägerstraße wurde über den Notruf der Feuerwehr gemeldet. 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst und der Ortsfeuerwehr Delmenhorst-Süd rückten aus und stellten fest, dass der Anbau einer frei stehenden Garage in Vollbrand stand. Wohngebäude waren von dem Feuer nicht betroffen.

Für die Dauer der Löscharbeiten sperrte die Polizei die Jägerstraße zwischen Brendelweg und Danziger Straße. Diese konnte gegen 13 Uhr aufgehoben werden.

Im Anschluss an die Löscharbeiten begannen die Ermittlungen zur möglichen Brandursache. Um Veränderungen am Brandort zu verhindern, wurde eine Beschlagnahme ausgesprochen.

Da eine Brandstiftung nach aktuellem Stand nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Anrufe werden unter der Telefonnummer 04221/15590 entgegengenommen.