Die FDP Hatten hat einen neuen Vorstand

Von: Gero Franitza

Der neue Hatter FDP-Vorstand: Stefan Tönnies, Otto Boekhoff sen., Elga Spille, Julia Lüschen Fred Makoschey zusammen mit der Kreisvorsitzenden und Generalsekretärin der FDP Niedersachsen, Imke Haake (v.l.) © Privat

Alter Vorstand stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl / Ratsmitglieder haben die Partei verlassen

Kirchhatten – Es wird weiterhin einen FDP-Ortsverband Hatten geben: Denn 23 stimmberechtigte Mitglieder haben am Donnerstagabend im Schützenhof Kirchhatten einen neuen Vorstand gewählt. Dass es Kandidaten für die Posten geben wird, stand im Vorfeld der Sitzung nicht öffentlich fest. Die bisherigen Amtsinhaber, darunter die kommissarische Ortsverbandsvorsitzende Petra Schütte-Lange und Geschäftsführer Claus Mansholt, standen nicht mehr zur Wiederwahl: Zusammen mit den anderen Mandatsträgern der FDP im Hatter Gemeinderat haben sie der Partei den Rücken gekehrt. Die Fraktion firmiert seit Freitag als „Hatter Liberale“. Als Begründung für den Schritt hatten die fünf Lokalpolitiker mangelnde Unterstützung der Partei nach dem Weggang des bisherigen Vorsitzenden Stephan Möller angegeben, aber auch Kritik an der Arbeit der Partei in Land und Bund angeführt (wir berichteten). Möller hatte im November 2022 alle seine politischen Ämter niedergelegt, darunter auch seine Sitze im Gemeinderat und im Kreistag.

In ihrem Rechenschaftsbericht ging Schütte-Lange nur kurz auf die Vorfälle im Vorfeld ein. Die Fraktion sei im Vorfeld vom Weggang Möllers „quasi überrascht“ worden: „Wir standen vor dem Aus.“ Danach habe sich der verbliebene Vorstand vornehmlich um den Zusammenhalt der Fraktion gesorgt. Doch irgendwann sei die Belastung so hoch gewesen, dass sie Hilfe brauchten. Doch die war offenbar ausgeblieben. Am nächsten Tag werden sich die Mandatsträger von der FDP trennen, so Schütte-Lange. „Es tut mir wirklich leid“, sagte die kommissarische Vorsitzende. Sie habe gehört, dass es mit der FDP in Hatten weitergeht. „Das freut mich wirklich.“ Gleichwohl: Diese Unterstützung „kommt zu spät.“

Nahezu einstimmige Ergebnisse

Nach dem Kassenbericht und der einstimmigen Entlastung des scheidenden Vorstandes war der Weg frei für Neuwahlen. Die Wahlleitung übernahm die FDP-Kreisvorsitzende Imke Haake aus Sage, die wie die Vorsitzende der Kreistagsfraktion, Marion Daniel aus Ganderkesee, an dem Parteitag teilnahm. Bei einer Gegenstimme wählten die Stimmberechtigten Elga Spille zur neuen Vorsitzenden. Wie bei allen folgenden Posten hatte es auch bei ihr keine Gegenvorschläge gegeben. Auf Vorstellungen wurde ebenso verzichtet wie auf Aussprachen. Zu ihren beiden Stellvertretern sind Julia Lüschen und Otto Boekhoff sen. bestimmt worden. Den Posten des Geschäftsführers übernimmt Stefan Tönnies, vertreten wird er von Thomas Rekitt. Neuer Schatzmeister ist Fred Makoschey. Ein Stellvertreter für ihn fand sich nicht. Dieser sei aber auch nicht zwingend notwendig, wie Haake ausgeführt hatte. Alle Kandidaten wurden mit breiter Mehrheit gewählt, meist mit nur einer Gegenstimme. Nachdem sie die Wahl angenommen hatten, wurden alle neuen Amtsträger mit kräftigem Beifall bedacht. Haake gratulierte der neuen Führungsriege und sagte die fortgesetzte Unterstützung des Kreisvorstandes zu.

„Es ist bemerkenswert, dass ich jetzt hier stehe“, sagte die neue Vorsitzende. „Es ist richtig, dass es mit dem Ortsverband weitergeht.“ Die Sandkrugerin ist Diplom-Physikerin, hat beim Chemie- und Pharmakonzern Hoechst gearbeitet, und leitet ihre Firma für Konzeption und Beratung im Bereich Brandschutz. Dort habe sie viel Arbeit, sie müsse auch ein starkes Team neben sich haben. Über das, was gewesen ist, wolle sie nichts sagen. Doch sei es schade, dass die FDP nicht mehr über Personen im Gemeinderat verfüge. „Wir kennen das nicht“, sagte Spille. Aber die Partei werde die Situation meistern. „Eine Gemeindewahl ist eine Personenwahl“, fuhr sie fort, Schütte-Lange etwa steche da ganz klar heraus.

„Weiterhin ansprechbar sein“

Die FDP werde künftige weiter aktuelle Fragen diskutieren und sich einbringen, aber auch weiterhin alle Personen in der Gemeinde ansprechen und für alle ansprechbar sein, kündigte Spille an. Darüber hinaus wüssten die Bürger, welche Werte – wie etwa die Freiheit – hinter der Partei stünden. Die monatlichen Treffen würden weitergeführt.

Sie hoffe, dass keiner mit einem schlechten Gefühl aus dem Saal gehe, hatte Haake zum Schluss der Veranstaltung gesagt. Sie bedanke sich beim alten Vorstand für die vertrauensvolle und gute Übergabe. Sie freue sich, dass es mit dem FDP-Ortsverband Hatten weitergehe.