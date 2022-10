Fahrzeughalle geht in Flammen auf

Von: Dierk Rohdenburg

Die Halle stand kurz nach Ausbruch des Feuers in Vollbrand. © Polizei

Delmenhorst – Bei einem Brand einer Fahrzeughalle eines Gärtnereibetriebe an der Immelmannstraße in Delmenhorst ist am Sonnabend gegen 1.30 Uhr die Halle samt deren Inhalt zerstört worden.

Nachdem der Senior-Chef des betroffenen Betriebes Flammen aus der Halle wahrgenommen hatte, stand diese bei Eintreffen der alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst sowie der Freiwilligen Feuerwehr Hasbergen bereits in Vollbrand. Obwohl der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte, waren die Halle sowie die darin befindlichen Fahrzeuge nicht mehr zu retten und wurden zerstört. Umliegende Gebäude waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Angaben zur Schadenshöhe sind aktuell nicht möglich.

Weitere Polizeineldung aus Delmenhorst

Am Donnerstag gegen 19.05 Uhr, wurde eine unbekannte männliche Person des Aldi-Marktes verwiesen, nachdem sie im Markt von einem 57-jährigen Kunden bei einem vermeintlichen Ladendiebstahl beobachtet worden war.

Als der 57-jährige Delmenhorster den Lebensmitteldiscounter in der Syker Straße verließ, um zu seinem Auto zu gehen, kam die unbekannte Person auf einem schwarz-silbernen Mountainbike auf den Delmenhorster zu und beleidigte ihn. Im weiteren Verlauf teilte der Unbekannte eine Kopfnuss aus, durch die der 57-Jährige leichte Verletzungen erlitt.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

- etwa 30 Jahre alt

- vermutlich südosteuropäische Herkunft

- schwarze, kurze Haare

- blaue Jeans

- schwarze Jacke

- schwarze Umhängetasche

- ungepflegtes Äußeres

Personen, die Angaben zur gesuchten Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.