Rücksichtslose Scooter-Fahrer zumeist Erwachsene

Von: Dierk Rohdenburg

Mit dem Scooter durch die Innenstadt. Das sorgt für Konflikte. © dpa

Delmenhorst – Die Polizei hat in der Delmenhorster Innenstadt zahlreiche Rad- und E-Scooter-Fahrer darauf kontrolliert, ob sie rücksichtlos unterwegs sind. Mit überraschendem Ergebnis.

Einige Bürger haben sich in der Vergangenheit bei der Polizei und der Stadt Delmenhorst über rücksichtslose Fahrrad- und E-Scooterfahrer in der Innenstadt beschwert. Dabei soll es zumeist um Jugendliche gehen. Die Polizei hat jedoch nun festgestellt, dass die meisten Verstöße durch Erwachsene begangen wurden.

Stadt und Polizei hatten die gemeinsamen Kontrollen in der Innenstadt vereinbart. Sie begannen am 14. September.

Nach einem Monat wurde nun eine erste Bilanz der wöchentlichen Kontrollen gezogen. Geahndet wurden laut Polizeimitteilung 161 Verstöße. „Der Großteil der betroffenen und kontrollierten Personen zeigte dabei keinerlei Verständnis. Eine zu erwartende Abnahme der Verstöße ist bislang nicht eingetreten“, heißt es von der Polizeipressestelle. Bei den meisten Betroffenen handelte es sich zudem um erwachsene Personen und nicht um, die in den den Beschwerden als Hauptverursacher beschrieben wurden. „Die Zahlen zeigen, dass die Durchführung weiterer Kontrollen erforderlich ist“, kündigt die Polizei an.

Weitere Polizeimeldung:

Vier Personen wurden am Donnerstag gegen 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Hude leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr eine 41-Jährige aus der Gemeinde Hude mit einem Skoda die Holler Landstraße in Richtung Köterende. Hinter der Einmündung zur Straße Neuenweger Reihe bremste sie ihren Wagen ab. Ihr folgte ein 58-Jähriger aus der Gemeinde Berne, der die Geschwindigkeit seines Pkws ebenfalls verringerte. Darauf reagierte ein 23-Jähriger aus der Gemeinde Hude zu spät und fuhr mit seinem VW auf den Volvo auf, der durch den Aufprall auf den Skoda geschoben wurde. Alle drei Personen und ein 54-jähriger Mitfahrer im Volvo erlitten leichte Verletzungen. Der Schaden betrug etwa 11.000 Euro.