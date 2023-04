Erste Ideen zu Parkgebühren für die Wildeshauser Innenstadt

Von: Dierk Rohdenburg

Parken in Wildeshausen: An der Huntestraße müssen bereits jetzt Gebühren gezahlt werden. © dr

Es liegen erste Vorschläge vor, wie der Parkraum in der Wildeshauser Innenstadt bewirtschaftet werden soll. Das wird für Autofahrer nicht ganz billig.

Wildeshausen – Für die Parkraumbewirtschaftung in der Wildeshauser Innenstadt liegen erste Vorschläge vor. Sie wurden den Mitgliedern des Ausschusses für Stadtentwicklung kurzzeitig im Ratsinformationssystem vorgestellt, dann aber von der Stadtverwaltung für die Sitzung am Dienstag, 25. April (18.15 Uhr, Stadthaus), zunächst wieder zurückgezogen.

Laut Beschluss des Stadtrates sollen jährlich 200.000 Euro erwirtschaftet werden. Für dieses Jahr, so die Verwaltung in einer Mitteilung, sei man jedoch zuversichtlich, finanzielle Lösungsmöglichkeiten zu finden, sodass ein Gebührenkonzept erst für das nächste Jahr gelten würde. Dann allerdings – so zeigte der mittlerweile zurückgezogene Entwurf – kommen auf die Autofahrer im Innenstadtring recht hohe Gebühren zu, wenn sie ihr Fahrzeug abstellen wollen.

Alle Parkplätze im Innenstadtbereich werden einbezogen

Der Rat hatte Ende des vergangenen Jahres beschlossen, dass zukünftig Parkgebühren für den Gildeplatz, die Parkpalette sowie die Plätze an der Neuen Straße und Wittekind-/Kaiserstraße erhoben werden. Nach Einschätzung der Stadtverwaltung sollten jedoch die übrigen rund 100 Stellplätze innerhalb des Stadtwalls konzeptionell miteinbezogen werden, was bedeutet, dass dort die neue Gebührenordnung ebenfalls gelten dürfte.

„Ursprünglich war die Umstellung auf eine digitale App zur Buchung der Tarife geplant“, heißt es von der Verwaltung. „Die aktuell bestehenden Parkautomaten sollten parallel zu dieser App weitergenutzt, auf längere Sicht aber weitestgehend durch die App ersetzt werden.“ Dennoch kommt die Stadt nicht drumherum, vier neue Automaten anzuschaffen, die zusammen 100.000 Euro kosten dürften und an der Neuen Straße, der Sögestraße, an der Wittekind-/Kaiserstraße sowie auf dem Gildeplatz stehen sollen.

Die erste Viertelstunde ist kostenfrei

Die Stadtverwaltung schlägt eine Parkgebührenstruktur vor, die von der Politik noch eingehend beraten werden muss. Danach sind die ersten 15 Minuten überall kostenfrei. Bis zu einer Stunde Parkzeit muss ein Euro entrichtet werden, jede weitere angefangene Stunde würde 1,50 Euro kosten. Der Tageshöchsttarif liegt bei fünf Euro.

Zudem sollen Bewohnerparkzonen mit einem Kontingent von jeweils 30 Plätzen eingerichtet werden. Die Ausstellung eines Ausweises kostet einmalig 30 Euro, die Nutzung dann monatlich 20 Euro in den dafür vorgesehenen Parkzonen.

Eine Mitarbeitervignette bei Arbeitgebern innerhalb des Walls soll monatlich 25 Euro kosten und das Abstellen auf abgegrenzten Flächen der Parkpalette gelten.

Für ein Monatsticket für alle Flächen außerhalb der Parkpalette sollen 50 Euro gezahlt werden. Es ist damit aber kein Dauerparken am Westertor sowie an der Wester- und der Huntestraße erlaubt.

Das Monatsticket für die Parkpalette veranschlagt die Verwaltung mit 70 Euro. Damit darf aber nicht am Westertor sowie an der Wester- und der Huntestraße geparkt werden.

Die Stadtverwaltung weist in ihrem Papier auf 230 kostenfreie Einstellplätze im Innenstadtumfeld hin. Diese befänden sich am Bahnhof, an der Ladestraße und amMühlendamm. Zudem hätten CDU und CDW beantragt, einen Parkplatz mit 150 Einstellplätzen hinter der „Gildestube“ zu errichten. Darüber werde in der Sitzung des Bauausschusses am 27. April beraten, so die Verwaltung.

Am Donnerstag, 20. April, Infoabend:

Die Stadtverwaltung hat für Donnerstag ab 19 Uhr zur Anliegerversammlung in den Wildeshauser Rathaussaal eingeladen. Es geht um die Umgestaltung der Innenstadt, eine zeitliche Durchfahrtsbegrenzung an der Hunte- und Westerstraße sowie die geplante Parkraumbewirtschaftung. Die Stadtverwaltung möchte ein Meinungsbild der Anlieger aufnehmen und dieses in die öffentliche Beratung in den Stadtentwicklungsausschuss einbringen.