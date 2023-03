Erneuter Anlauf für Parkplätze hinter der „Gildestube“ in Wildeshausen

+ © dr Grünfläche hinter der Gildestube: Dort wünschen sich CDU und CDW Parkplätze für Innenstadtbesucher. © dr

CDU und CDW wollen Stellflächen hinter der „Gildestube“ in Wildeshausen zulassen. Dafür müsste der Flächennutzungsplan geändert werden.

Wildeshausen – Angesichts der abzusehenden Parkplatzknappheit in Wildeshausen für Autos beantragen die CDU- und die CDW-Fraktion im Stadtrat, hinter der „Gildestube“ in Wildeshausen ein Areal für rund 150 Parkplätze anzulegen. Eine ähnliche Initiative hatte vor rund drei Jahren schon einmal für erhitzte Diskussionen in Wildeshausen gesorgt, als die Verwaltung der Politik einen derartigen Vorschlag unterbreitet hatte. Das Thema war dann wieder zu den Akten gelegt worden – unter anderem weil die Grünflächen als Überschwemmungsgebiet gelten.

Nun kommt der Plan in ähnlicher Form erneut auf die Tagesordnung. CDU und CDW beantragen, den Flächennutzungsplan zu ändern und die Aufstellung eines Bebauungsplans „Auf der Braake“ einzuleiten. Bei der Anlage von Stellplätzen solle eine möglichst wasserdurchlässige Befestigung gewählt werden, um einer umweltschonenden Verrieselung von Oberflächenwasser zu ermöglichen, heißt es. „Es sollte auch eine abschließbare und wettergeschützte Abstellmöglichkeit für Fahrräder geplant werden, um den Parkplatz besonders für Pendler attraktiv zu gestalten“, steht in dem Antrag. Zudem sollten nach Möglichkeit öffentliche Fördermittel für den Bau eingeworben werden.

Bedarf an öffentlichen Stellplätzen nimmt stetig zu

Als Begründung verweisen CDU und CDW darauf, dass der Bedarf an öffentlichen Stellplätzen im Stadtzentrum stetig zugenommen habe. „So stellten wir regelmäßig einen Parkraummangel im Zusammenhang mit alltäglichen Besorgungen oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen in der Innenstadt fest“, schreiben die Fraktionen. Andererseits hätten diverse Maßnahme der Verwaltung zur Verschönerung der Innenstadt den Bestand an Autoparkplätzen reduziert. Auch durch Berufspendler komme es vermehrt zu Engpässen, wie die Verwaltung bereits im November 2019 berichtet habe.

Die Fläche hinter der „Gildestube“ bietet nach Einschätzung von CDU und CDW nicht nur Platz für 150 Stellplätze, sondern auch Erweiterungspotenzial. Die Fraktionen erhoffen sich nach eigenen Angaben ein alternatives innenstadtnahes Angebot insbesondere an Dauerparkplätzen für die Berufspendler, die in der Stadt arbeiten. Diese müssten dann nicht die zukünftig kostenpflichtigen Stellplätze in der Innenstadt nutzen.

Begleitend erhoffen sich CDU und CDW ein größeres Angebot an Stellplätzen für Kunden der Innenstadt, die attraktive – wenn auch kostenpflichtige – Stellplätze in unmittelbarer Nähe zu ihrem Einkaufsziel favorisieren. Kunden, die aus Gründen des Klimaschutzes und/oder der Verkehrsentlastung der Innenstadt bereit seien, könnten kostenlos parken und würden ein paar Meter zur Innenstadt laufen. Letztendlich erhoffen sich die Christdemokraten auch weniger Autoverkehr in der Innenstadt durch mehr Parkraum in den Randbereichen.