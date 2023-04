Erneut Einbrecher in ein Lokal an der Oldenburger Straße

Von: Dierk Rohdenburg

Delmenhorst – Erneut sind Unbekannte in ein Restaurant an der Oldenburger Straße in Delmenhorst eingebrochen. Die Polizei teilte nicht mit, ob es sich um das gleiche Lokal handelte, wie das am Osterwochenende heimgesuchte.

Diesmal kamen die Täter in der Zeit von Mittwoch, 19. April, 23 Uhr, bis Donnerstag, 20. April, um 6.55 Uhr. Sie brachen die Eingangstür eines Restaurants an der Oldenburger Straße, Ecke Dwoberger Straße auf und stahlen Geld. Sie verließen den Tatort durch die Haupteingangstür an der Oldenburger Straße.

Wer verdächtige Personen in der Nähe des Restaurants gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04221/15590 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Bereits in der Zeit von Karfreitag um 22.50 Uhr bis Ostersamstag um 15 Uhr hatten unbekannte Einbrecher Beute in einem Delmenhorster Restaurant gemacht an der Oldenburger Straße Beute gemacht, indem sie eine rückwärtige Tür aufbrachen. Aus dem Lokal stahlen sie diverse Getränkekisten, Lebensmittel, Alkoholika und Bargeld. Der Gesamtschaden wurde von der Polizei auf 1.000 Euro geschätzt.

Fußgänger schwer verletzt

Ein Fußgänger hat am Mittwoch, 19. April 2023, um 10:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst schwere Verletzungen erlitten. Zur Unfallzeit befuhr ein 27-jähriger Mann aus Ganderkesee mit einem Auto die Abernettistraße in Richtung der Kaserne. Kurz vor der Einfahrt bog er nach rechts auf die Lilienthalstraße ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 60-jährigen Mann aus Wilhelmshaven, der zu Fuß in Richtung Kaserneneingang unterwegs war.

Der Fußgänger kam zu Fall und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt. Dadurch erlitt er schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Vor Ort wurde er von einem Ersthelfer und anschließend einem Notarzt versorgt. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.