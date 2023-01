Erneut Baustellentoilette mit Knaller beschädigt

Polizei im Einsatz. © dpa/Friso Gentsch

Landkreis – Erneut wurde in der Gemeinde Großenkneten ein mobiles Toilettenhäuschen mit Knallkörpern schwer beschädigt.

Das geschah an der gleichen Stelle, an der bereits in der Silvesternacht ein Baustellen-Klo in die Luft gesprengt wurde.

Am Samstag gegen 21 Uhr hörten Anwohner an der Straße „An der Bahn“ in Huntlosen einen Knall. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass unbekannte Täter erneut ein an der Baustelle des dortigen Bahnüberganges aufgestelltes Toiletten-Häuschen mittels Knallkörper beschädigt hatten. Der Schaden wird auf 1.500 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen nimmt die Polizei in Ahlhorn unter Telefon 04435/973850 entgegen.

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Bereits in der Nacht zu Samstag wurden an der Schubertstraße in Ahlhorn mehrere geparkte Autos durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Bei zwei Fahrzeugen wurden die Außenspiegel mutwillig beschädigt. An einem weiteren Auto wurde der Heckscheibenwischer demoliert. Der Schaden an den Fahrzeugen wird von der Polizei auf 1.000 Euro beziffert.

Unfallflucht von Parkplatz

Zu einer Beschädigung an einem Auto kam es auch am Freitag zwischen 17.30 und 18.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Grill-Restaurants an der Elmeloher Straße in Ganderkesee-Elmeloh. Dort hatte ein Unbekannte einen geparkten Mercedes demoliert. Der Schaden liegt bei 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ganderkesee unter Telefon 04222/946950 in Verbindung zu setzten.

Unter Drogen unterwegs

Am Samstag gegen 22.30 Uhr wurde zudem ein 22-jähriger Mann aus Delmenhorst von der Polizei kontrolliert. Der Mann war mit einem VW auf dem Schlattenweg in Ganderkesee unterwegs. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.