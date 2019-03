Eine Wohlfühloase mit Defizit

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Dreieinhalb Stunden lang hat der Finanzausschuss der Gemeinde Dötlingen während seiner Sitzung über Einnahmen und Ausgaben diskutiert, sich mit Anträgen beschäftigt und große Investitionsmaßnahmen wie das interkommunale Gewerbe- und Industriegebiet in Hockensberg beleuchtet. Am Ende empfahl das Gremium mit vier Ja-Stimmen und einer Enthaltung den Haushaltsplanentwurf 2019 samt Investitionsprogramm 2020 bis 2022. Eine Kreditaufnahme ist auch für dieses Jahr nicht vorgesehen. Die Kommune bleibt schuldenfrei. Jetzt muss nur noch der Gemeinderat das Werk absegnen. Er tagt am Donnerstag, 14. März, ab 18 Uhr im Brettorfer Schützenhof.

Große Schwachstelle des Etats ist nach wie vor der Ergebnishaushalt, in dem sich die Ein- und Ausgaben aus der laufenden Verwaltungstätigkeit befinden. Ihn kann die Kommune auch in diesem Jahr nicht ausgleichen. Auf 1,016 Millionen Euro beläuft sich das planerische Defizit. Gleichwohl: Für 2018 hatte die Gemeinde mit einem noch höheren Fehlbedarf gerechnet. Statt des Minus‘ von 1,68 Millionen Euro steht nun aber ein Plus von 947 290 Euro im vorläufigen Jahresergebnis. Grund für diese positive Entwicklung sind vor allem die Steuermehreinnahmen von 979 934 Euro. Gleichzeitig konnte die Kommune bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Personalkosten ordentlich sparen. „Die Tarifsteigerung ist nicht in dem Umfang eingetreten wie geplant“, erläuterte Monika Oetken-Krüger, Leiterin des Sachgebiets Finanzen. Den Überschuss kann die Gemeinde nutzen, um das theoretische Minus dieses Jahres auszugleichen. Ansonsten schmelzen die Rücklagen.

Für 2019 rechnet Dötlingen mit Erträgen von rund 11,5 Millionen Euro. Davon entfallen 8,84 Millionen Euro auf die Steuereinnahmen. „Die Gewerbesteuer ist unser Motor“, meinte der Finanzausschussvorsitzende Claus Plate mit Blick auf die eingeplanten 4,3 Millionen Euro. Aber auch der Anteil an der Einkommenssteuer steigt kontinuierlich und gewinnt an Bedeutung. Die Verwaltung rechnet mit 3,19 Millionen Euro. Die größten Ausgaben entfallen mit 3,9 Millionen Euro (31 Prozent) auf die Personalkosten und mit 4,26 Millionen Euro (34 Prozent) auf die Transferaufwendungen. Hinter Letzteren verbergen sich nicht nur Zuweisungen für die Jugendarbeit oder die Kitas in fremder Trägerschaft, sondern auch die Kreis-, Gewerbe- sowie Finanzausgleichsumlage. „Wir selbst erhalten keinen Euro an Zuweisung. Dafür geht es uns zu gut“, sagte Bürgermeister Ralf Spille und nannte die Situation angesichts des Defizits im Ergebnishaushalt „schizophren“.

Spille machte auch auf die Abschreibungen in Höhe von 1,8 Millionen Euro aufmerksam, die den Etat belasten. Das seien 295 Euro je Einwohner. In Wildeshausen sind es laut dem Bürgermeister 144 Euro und in Ganderkesee 110 Euro. „Das heißt, dass wir uns in einer Wohlfühloase befinden, was die Qualität angeht.“ Auch Plate betonte, dass die Gemeinde super aufgestellt sei. Feuerwehren, Schulen, Straßen und Co. seien gut in Schuss. Der Liberale mahnte, künftige Investitionen genauer zu betrachten und dabei auch die Folgekosten nicht zu vergessen. „Wir brauchen Konzepte und Ziele“, sagte Plate. Er verwies auf die diesjährigen Investitionen in Höhe von rund 7,7 Millionen Euro. Dickster „Brocken“ ist die Erschließung des A1-Gewerbe- und Industrieparks Wildeshausen-Nord in Hockensberg (wir berichteten).

Während der vorangegangenen Fachausschusssitzungen hatte es bereits Diskussionen um den einen oder anderen Zuschuss gegeben, der dem Rotstift zum Opfer gefallen war. Dies setzte sich im Finanzausschuss fort. Anke Spille betonte, dass die CDU an der Förderung der Reetdachsanierung festhalten wolle und bat darum, den ab 2020 gestrichenen Ansatz wieder aufzunehmen. Dem schloss sich Gabriele Roggenthien (Bündnis90/Die Grünen) an. „Die Reetdächer sind ein wichtiges Kulturgut“, sagte sie. Bürgermeister Ralf Spille verwies darauf, dass der Zuschuss eine freiwillige Leistung sei. Zudem gebe es auch die Möglichkeit, Reetdächer über das Leader-Programm fördern zu lassen. Und da für 2019 ohnehin aufgrund bereits vorliegender Anträge Gelder eingeplant sind, riet er, das Thema im Zuge der Beratungen für den Haushalt 2020 noch einmal aufzugreifen. Anke Spille lehnte es hingegen ab, „jedes Jahr neu zu kaspern“ und schlug vor, statt der bisherigen 10 000 zumindest 5 000 Euro bereitzustellen. Dies fand eine deutliche Mehrheit.

Der Gedanke von Ralf Metzing (SPD), dass die Kommune lieber am 141 000 teuren Wanderweg sparen könnte, stieß auf wenig Gegenliebe. „Ich bin klar dagegen“, antwortete Roggenthien. Das Projekt soll die an der Dorferneuerung beteiligten Ortschaften Ostrittrum, Geveshausen, Grad, Rhade und Wehe miteinander verbinden. „Und es wäre kein gutes Signal, wenn wir die einzige ortsübergreifende Maßnahme streichen würden“, meinte auch Bauamtsleiter Uwe Kläner. Aufgrund des deutlichen Protestes verzichtete Metzing darauf, einen Antrag zu stellen.

Eine positive Nachricht hob sich der Bürgermeister fast bis zum Schluss auf. „Für den Radweg an der K 327 zwischen Brettorf und Immer müssen wir doch keine 300 000, sondern nur noch 128 000 Euro an den Landkreis Oldenburg zahlen“, teilte er mit. Anke Spille kommentierte mit einem Schmunzeln: „Dann sind die 5 000 Euro für die Reetdächer ja locker drin.“