Drei Feuerwehren zu Brand an der A1 alarmiert

Von: Dierk Rohdenburg

Einsatz an der Autobahn: Auf dem Rastplatz brannte der Auflieger eines Transporters. © Feuerwehr

Landkreis – Nächtlicher Einsatz für drei Feuerwehren an der Autobahn 1: Die Rettungskräfte aus Wildeshausen, Groß Ippener und Havestkost-Hengsterholz wurden um 0.38 Uhr zum Parkplatz Delmetal gerufen, weil dort ein Schwertransporter brannte.

Beim Eintreffen bestätigte der Einsatzleiter der örtlich zuständigen Feuerwehr Wildeshausen die gemeldete Einsatzlage. Es brannte die hintere Achse des Aufliegers eines Schwertransportes. Die Zugmaschine wurde abgekuppelt und gesichert.



Von einem Trupp unter Atemschutz wurde der Brand mittels C-Rohr gelöscht und im weiteren Einsatzverlauf zur weiteren Verhinderung einer erneuten Brandentstehung die Achse eingeschäumt.



Anschließend konnten die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.



In Delmenhorst Düsternort gab es am Samstag an der Brieger Straße in einem Reihenmittelhaus eine Explosion und eine enorme Hitzeentwicklung, die die Arbeiten der Feuerwehr erschwerte.

Am Samstagmorgen gegen 7 Uhr wurde die Feuerwehr Delmenhorst in die Brieger Straße zu einem Dachstuhlbrand gerufen. Anwohner hatten zuvor einen lauten Knall gehört.

Erste Einsatzkräfte stellten vor Ort eine stärker werdende Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhles fest. Die Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Feuerwehr Delmenhorst rückte mit 36 Mann aus und löschte den Brand im Gebäudeinneren.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte trafen diese laut Bericht der Medienagentur Nonstop-News bereits auf Trümmerteile vor dem Haus und herausgeflogene Fenster. Aus dem Gebäude kam eine massive Rauchentwicklung. Offenbar gab es in dem Gebäude eine so starke Explosion, dass der Dachstuhl des Hauses sich anhob und wieder schief absetzte. Auch die Regenrinne wurde dabei herausgezogen.

Die Feuerwehr musste in Delmenhorst einen Hausbrand löschen. © NSN

Die Feuerwehr konnte zuerst nicht genau orten, wo in dem Haus sich das Feuer befand, da es an mehreren Stellen brannte. Es stellte sich heraus, dass es massiv im Keller brannte, obwohl auch aus dem Dachstuhl viel Rauch kam.

Große Hitze: Feuerwehr kommt nicht ins Haus

Die Hitzeentwicklung im Keller war offenbar so groß, dass die Feuerwehr auch nach mehreren Stunden noch nicht zur Brandbekämpfung in das Haus vorgehen konnte. Die Feuerwehr arbeitete unter Eigengefährdung und kleinerer Explosionen.

Wie eine Nachbarin Nonstop-News erzählte, war das Haus seit mehr als zwei Jahren unbewohnt. Der Bewohner des Hauses verstarb und die Ehefrau kam mit Demenz in ein Heim. Die Kinder des Paares hatten sich nur selten um das Objekt gekümmert. Am Freitagabend wurde offenbar die Heizung vor dem beginnenden Winter in Gang gesetzt. Da diese Heizung wohl seit dem Leerstand nicht mehr gewartet wurde, gab es offenbar einen technischen Defekt, was womöglich am Morgen für eine Durchzündung sorgte. Die genaue Ursache des Feuers ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.