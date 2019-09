Zwischen Realität und Träumen

Dötlingen – Ziemlich genau zwei Jahre ist es her, dass Wladimir Barantschikov für einen wahren Farbenrausch in der Müller-vom-Siel-Kate sorgte. Nun ist der kirgisische Künstler zurück in Dötlingen. Auf Einladung der Stiftung lebt und arbeitet er bis zum 13. Oktober in der Kate am Rittrumer Kirchweg. Zudem hat er eine Vielzahl neuer Werke mitgebracht. In diesen spiegeln sich die Erlebnisse seiner Studienreisen wider, die ihn in den vergangenen beiden Jahren ins niederländische Delft, in die Pyrenäen sowie nach Mexiko geführt haben.

Die Gemälde sind nicht nur während der üblichen Öffnungszeiten der Kate zu sehen, sondern auch immer wenn die Türen offenstehen. Dann dürfen Interessierte hereinkommen, die Ausstellung besuchen und Barantschikov bei der Arbeit zuschauen. Der 1951 in Mailuu-Suu geborene Künstler, der als Meister des fantastischen Realismus‘ gilt, freut sich auf Gespräche und Nachfragen sowie auf die Vernissage an diesem Sonntag ab 11.30 Uhr.

Der Monat, den Barantschikov vor zwei Jahren in Dötlingen verbracht hat, gefiel ihm sehr. Er sei äußerst produktiv gewesen. Und so hofft er auch dieses Mal auf Inspirationen, unter anderem durch die hiesige Landschaft, und viel Zeit, um zu Pinsel und Farbpalette zu greifen. Denn nur wenn er malen könne, sei er auch glücklich, meint der gebürtige Kirgise, der 1983 sein Studium an der Akademie der Künste in St. Petersburg abschloss und anschließend sein eigenes Indoor-Design-Unternehmen eröffnete. Zehn Jahre lang arbeitete Barantschikov an verschiedenen Kunstprojekten in Russland, Kirgisistan und Usbekistan, ehe er 1995 nach Deutschland auswanderte. Er ließ sich als freischaffender Künstler im bayrischen Gunzenhausen nieder.

Auf die Leinwand bringt der Diplom-Restaurator (Ikonen und Gemälde) neben Landschaften à la Vincent van Gogh vor allem üppige Traumbilder, die von fantastischen Figuren und mystischen Wesen bevölkert werden. Er selbst beschreibt sein Vorgehen so: „Wenn ich mit einem Gemälde beginne, fange ich meistens mit einer leichten Farbschicht an. Unwillkürlich schwinge ich dann meinen Pinsel auf die bemalte Leinwand, bis plötzlich durch eine spontane Linie ein Gesicht entsteht. Nach und nach offenbart dieses Gesicht einen Körper und jener Körper ruft ein neues und frisches Gesicht hervor. Ich verliere mich in einem traumähnlichen Zustand.“

Ausgestellt hat Barantschikov unter anderem schon in Österreich, Frankreich, China, Taiwan sowie den USA. Zudem zeigte er seine Arbeiten bereits 2012 in der Dötlinger Galerie im Heuerhaus. ts

Die Ausstellung

Die Vernissage beginnt am Sonntag, 8. September, um 11.30 Uhr. Anschließend sind Barantschikovs Werke bis zum 13. Oktober samstags von 14 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr sowie immer dann, wenn die Tür der Müller-vom-Siel-Kate offensteht, zu sehen.