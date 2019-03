Zwei Voten, aber noch kein Beschluss

Buchreihe bei Hockensberg: emotionale Debatte im Umweltausschuss des Landkreises

+ Zukunft der Buchenreihe an der Iserloyer Straße (K 237): Zwar hat sich der Ausschuss mehrheitlich für eine Variante ausgesprochen, doch eine Entscheidung steht noch aus. Foto: Terrasi

Wildeshausen/Hockensberg – Das Problem war letztlich schon lange bekannt, dennoch brandeten bei der Diskussion um die Zukunft der Buchenreihe an der Kreisstraße 237 bei Hockensberg (wir berichteten) am Dienstagabend im Umweltausschuss des Landkreises die Emotionen noch einmal hoch. Nach einer rund anderthalbstündigen Diskussion, einer Sitzungsunterbrechung und einer Kampfabstimmung kam das Gremium dann zu vorgerückter Stunde zwar zu einem Ergebnis. Dieses muss allerdings noch in der kommenden Woche vom Kreisausschuss bestätigt werden. Nach Willen von SPD, Grünen, Linken und UWG soll nun die Fahrbahn der Iserloyer Straße südlich der jetzt bestehenden Trasse neu angelegt werden. Die alte Trasse wird zum Radweg. Zusätzlich sind südlich der neuen Fahrbahn Baumanpflanzungen vorgesehen, mindestens 13 Buchen müssten weichen. Acht der Ausschussmitglieder stimmten dafür, sieben – CDU und FDP – dagegen. Dies entspricht der Variante „6a“ der von der Verwaltung vorgelegten zwölf Möglichkeiten. Ein Großteil davon war allerdings bereits im Vorfeld ausgeschieden, da ihre Umsetzung verkehrsrechtlich nicht zulässig ist. CDU und FDP hatten schließlich „Variante 2“ befürwortet: Dabei hätte die gesamte südliche Reihe alter Bäume (32) für den Neubau gefällt werden müssen. Eine neue, gesunde Baumreihe hätte die entfernte stattdessen ersetzt. Der Radweg hätte in diesem Fall südlich verlaufen sollen. Nur sieben der Ausschussmitglieder hatten schließlich dafür gestimmt, acht dagegen.