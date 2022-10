Zwei Filmjuwelen im Dötlinger Scheunenkino

Von: Leif Rullhusen

Vorfreude auf die beiden letzten Aufführungen (v.l.): Gerti Essing, Olaf Schachtschneider, Küster Christian Hoffrogge, Gerd Battermann und Pastorin Susanne Schymanitz in der Dötlinger St. Firminus-Kirche. © Leif Rullhusen

Mit zwei Filmjuwelen beendet das Dötlinger Scheunenkino die Saison. Am 9. November läuft „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ und am 23. Dezember „Wunder einer Winternacht“.

Dötlingen/Ostrittrum – Mit Filmjuwelen biegt das Dötlinger Scheunenkino jetzt auf die Zielgerade ein. Traditionell zeigt das Team um Olaf Schachtschneider zum Abschluss zwei besondere Filme, einen am 9. November in der Dötlinger St.-Firminus-Kirche sowie eine Weihnachtsgeschichte einen Tag vor dem Heiligen Abend auf der Diele von Familie Schweers in Ostrittrum.

Flucht, Vertreibung und Heimatlosigkeit

Anlässlich der Reichspogromnacht vor 84 Jahren erwartet die Besucher des Gotteshauses der Streifen „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“. Er thematisiert nicht nur die NS-Zeit und den Holocaust, sondern vor allem Flucht, Vertreibung und Heimatlosigkeit. „Passender als in diesem Jahr hätte der Film angesichts der aktuellen Situation in Europa nicht gezeigt werden können“, erklärt Schachtschneider. In der Adaption des Romans von Judith Kerr muss die neunjährige Anna auf der Flucht mit ihrer jüdischen Familie vor den Nazis neben nahezu sämtlichem Besitz ihr geliebtes rosa Stoffkaninchen zurücklassen. Die Vorstellung in dem Gotteshaus beginnt um 19 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr.

Magisches Abenteuer mit Hexen, Elfen und dem Weihnachtsmann

Am Freitag, 23. Dezember, dürfen sich die Gäste des Scheunenkinos auf den norwegischen Film „Die Legende vom Weihnachtsstern“ freuen. In dem magischen Abenteuer mit Hexen, Elfen und dem Weihnachtsmann rettet die 14-jährige Sonja Weihnachten, indem sie den verschollenen Weihnachtsstern wiederfindet. „Ein wunderschöner Film, der Kindern auf tolle Weise ,erklärt‘, warum wir zum Beispiel den Weihnachtsmann nicht sehen können“, schwärmt Schachtschneider. „Mein Lieblingsweihnachtsfilm ist eigentlich ,Wunder einer Winternacht‘, aber den können wir ja nicht jedes Jahr zeigen“, schmunzelt er. Der Vorhang auf Schweers" Diele hebt sich um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Vorbestellungen nur per E-Mail

Ab sofort können Interessierte Karten ausnahmslos per E-Mail an info@schachtschneider.com vorbestellen. „Falls wir corona-bedingt absagen müssen, haben wir so die Möglichkeit, die Betroffenen zu informieren“, erklärt Schachtschneider. Aufgrund der Pandemie verkauft das Scheunenkinoteam in diesem Jahr auch weniger Tickets. Für die Veranstaltung in der Kirche gibt es lediglich 100 und auf der Diele 150 Karten. „Wir wollen es unseren Gästen ermöglichen, dass sie genügend Abstand zueinander einhalten können“, sagt er. Eine Maskenpflicht bestehe dagegen bislang nicht, ergänzt Pastorin Susanne Schymanitz. Eine dringende Bitte haben die Organisatoren noch: Nur wer wirklich kommen möchte, sollte Karten vorbestellen. Wer trotz Bestellung nicht kann, sollte seine Tickets abbestellen und trotzdem den Eintritt von fünf Euro bezahlen. „Wir mach das schließlich ehrenamtlich“, betont Schachtschneider.

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte des Dötlinger Scheunenkinos im Jahr 2003 mit vier Aufführungen. „Die waren zunächst nicht gut besucht“, erinnert sich Schachtschneider. Drei bis vier Jahre habe es bis zum Durchbruch gedauert. Inzwischen werden die Karten dem Organisationsteam aus den Fingern gerissen. Schachtschneider schätzt, dass die Tickets für die beiden finalen Aufführungen spätestens Anfang kommender Woche vergriffen sind.