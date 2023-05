Zwei Beiträge zum „Niedersächsischen Weg“ im Dötlinger Umweltausschuss

Von: Leif Rullhusen

Naturbelassene Uferbereiche wie hier an der Steindarmriede im Poggenpohlsmoor sind für die Vernetzung von Lebensräumen zu einem Biotopverbund wichtig. © Leif Rullhusen

Im Umweltausschuss geht es um Ausgleichsflächen sowie vernetzten Lebensraum für Tiere und Pflanzen.

Neerstedt – Die Begriffe klingen zunächst etwas sperrig. Die Maßnahmen beziehungsweise Ideen dahinter sind allerdings durchaus greifbar. Der Ausschuss für Umweltschutz der Gemeinde Dötlingen beschäftigt sich am Donnerstagabend, 25. Mai, mit der Erstellung eines Kompensationsflächenkatasters sowie eines Biotopverbundkonzeptes. Die Sitzung des Gremiums im Neerstedter Rathaus beginnt um 18 Uhr.

Transparente Darstellung von Kompensationsmaßnahmen

Auf der Tagesordnung stehen diese beiden Themen aufgrund eines Antrages von Bündnis 90/ Die Grünen im Rahmen des von der Landesregierung initiierten „Niedersächsischen Weges“. Die Ratsfraktion fordert die Gemeindeverwaltung darin auf, sämtliche im Rahmen von kommunalen Bauleitplanungen festgesetzten Kompensationsmaßnahmen an die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises zu melden, die diese dann in ein entsprechendes Kataster aufnimmt. Mit einem solchen Register soll transparent dargestellt werden, wo es welche Ausgleichsmaßnahmen für Bauvorhaben gibt. Der Kreis hatte dessen Aufstellung bereits im vergangenen Jahr angemahnt.

Flora und Fauna braucht Verbindungen

Zudem soll die Gemeinde bis zum kommenden Jahr ein Biotopverbundkonzept auf den Weg bringen. Dieses soll sämtliche Verbindungen von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere in der Kommune darstellen und sie wirksam schützen. Die Flora und Fauna brauche dieses Netz, um sich von einem zum anderen Lebensraum verbreiten beziehungsweise vermehren zu können. Damit werden die Vorkommen gesichert. „Daher ist es wichtig, dass wir die unterschiedlichen Lebensräume miteinander verbinden“, teilt das niedersächsische Umweltministerium zu dem Thema mit. Zu den schützenswerten Bereichen zählen laut Antrag von Bündnis 90/Die Grünen „Hecken, Saumstrukturen an Wegen und Gewässern, Feldgehölze, Alleen und Baumreihen“. Die niedersächsische Regierung will im Rahmen ihres Landschaftsprogramms schon in diesem Jahr einen landesweiten Biotopverbund auf 15 Prozent der Landesfläche beziehungsweise einem Zehntel der Offenlandfläche schaffen.

Die beiden Forderungen von Bündnis 90/Die Grünen sind nicht neu. Sie waren ursprünglich Teil eines vor zwei Jahren gestellten Antrages, wurden aber damals im Fachausschuss zunächst zurückgestellt.

Neuauflage des Landschaftsplanes

Aktuell will die Gemeinde ihren im Jahr 1996 erstellten Landschaftsplan neu auflegen. Darin soll ein entsprechendes Biotopverbundkonzept eingebunden werden. „Dies ist allerdings ein Fachbeitrag, der ausschließlich über ein Fachbüro erstellt werden kann“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Das Thema Kompensationsflächenkataster stehe in Verbindung mit dem Öko-Konto, in dem die Gemeinde Ausgleichsmaßnahmen von Bauvorhaben auflistet. Beides soll mit der Besetzung einer zusätzlichen Stelle im Bauamt ab 1. Juli angegangen werden.

Genau vor drei Jahren unterzeichnet

Die Verwaltung empfiehlt daher in ihrer Sitzungsvorlage nun sowohl die Erstellung eines Kompensationsflächenkatasters als auch eines Biotopverbundkonzeptes. Diese sind Beiträge zur Umsetzung des auf den Tag genau vor drei Jahren unterzeichneten „Niedersächsischen Weges“. Darin haben Vertreter von Landesregierung, Landvolk, Landwirtschaftskammer sowie von Natur- und Umweltverbänden ein umfangreiches Maßnahmenpaket für Natur-, Arten- und Gewässerschutz vereinbart.