Zusatzrunde für die Dorferneuerung

Amt bewilligt Antrag der Gemeinde auf Verlängerung bis Ende 2021

+ Neben einem Radwanderweg stehen die Erneuerung des Wassermühlendaches (oben), die Sanierung der Rittrumer Straße in Ostrittrum (links) sowie die Erweiterung des Vereinsheimes in Grad auf der Wunschliste. Fotos: Schneider

Ostrittrum - Von Tanja Schneider. Die Dorferneuerung Ostrittrum inklusive der Ortschaften Geveshausen, Grad, Rhade und Wehe geht in die Verlängerung: Wie die Gemeindeverwaltung am Donnerstag mitteilte, hat das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems in Oldenburg einen entsprechenden Antrag der Kommune bewilligt. Damit endet das seit 2013 laufende Programm nicht Ende des Jahres, sondern kann noch weitere zwei Jahre bis zum 31. Dezember 2021 fortgeführt werden.