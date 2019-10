Zusammenstoß auf Bahnübergang: Kehrmaschine kollidiert mit Nordwestbahn

Die Kehrmaschine ist bei dem Unfall in Dötlingen erheblich beschädigt worden.

Zu einem Unfall auf einem Bahnübergang ist es am Mittwochmittag in Aschenstedt (Landkreis Oldenburg) gekommen. Eine Nordwestbahn kollidierte mit einer Kehrmaschine.

Aschenstedt - Mächtig Dusel hatte am Mittwoch der Fahrer einer Kehrmaschine. Gegen 13.15 Uhr kollidierte er am unbeschrankten Bahnübergang der Iserloyer Straße in Aschenstedt mit einem Regionalzug der Nordwestbahn.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 48-Jährige aus der Gemeinde Ganderkesee, der in Richtung L 872 unterwegs war, das Rotlicht übersehen. Der 40-jährige Lokführer aus Barnstorf leitete nach Polizeiangaben umgehend eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Unfall in Aschenstedt: Zuginsassen bleiben unverletzt

Glücklicherweise traf der Zug „nur“ die Front der Arbeitsmaschine. Der 48-jährige Fahrer blieb ebenso unverletzt wie die 45 Insassen des Zuges. Die Besatzungen eines Rettungs- sowie eines Notarztwagens mussten nicht tätig werden.

Dafür aber die etwa 40 Einsatzkräfte der drei Ortsfeuerwehren Dötlingen, Neerstedt und Brettorf. Sie halfen den Fahrgästen, die anschließend in Bussen weiterbefördert wurden, aus dem Zug. Da die Bahnstrecke im Zuge der Unfallaufnahme gesperrt werden musste, wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Den Schaden an Kehrmaschine und Zug gab die Polizei mit etwa 85.000 Euro an. Zu Gleis- oder Streckenschäden sei es nicht gekommen.

